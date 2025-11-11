Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 15:31

Иммунолог перечислила главные аллергены в квартире

Иммунолог Логина: пыль и плесень являются главными аллергенами в квартире

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пылевые клещи и плесневые грибы являются главными аллергенами в квартире, рассказала RT иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Она отметила, что при проведении уборки нужно хорошо очищать гаджеты.

Иначе в них могут появиться другие негативные факторы. Например, плесневые грибы, если просто включать прибор и регулярно не проводить его очистку, — рассказала Логина.

Иммунолог также перечислила наиболее частые симптомы аллергии: постоянная заложенность носа, чихание, глазной зуд и слизистые выделения из носа. Она посоветовала обратиться к аллергологу при возникновении подобных признаков.

Ранее аллерголог Владимир Болибок рассказал, что коровье молоко, яйца и орехи чаще других продуктов провоцируют аллергические реакции. Он отметил, что одним из наиболее сильных аллергенов является фундук.

аллергии
иммунологи
пыль
врачи
