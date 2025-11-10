Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию

Коровье молоко, яйца и орехи чаще других продуктов провоцируют аллергические реакции, рассказал RT врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что одним из наиболее сильных аллергенов является фундук.

Самый распространенный период — это детство. То есть ребенку начинают вводить новую пищу — и он на некоторые виды может реагировать. В более старшем возрасте аллергические реакции могут возникать в пубертатный период, когда идет перестройка обмена веществ и иммунной системы, — рассказал Болибок.

Врач отметил, что аллергия также может часто проявляться на рыбу и морепродукты. По его словам, за ними следует аллергия на пшеницу, сою и кунжут.

Ранее аллерголог Наталья Попова рассказала, что дети младшего возраста входят в группу повышенного риска развития аллергии. Врач связала это с незрелостью иммунной системы ребенка в первые годы жизни.