15 октября 2025 в 16:10

Стало известно, кто наиболее уязвим перед развитием аллергии

Врач Попова: дети младшего возраста входят в группу риска развития аллергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети младшего возраста входят в группу повышенного риска развития аллергии, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аллерголог Наталья Попова. Врач связала это с незрелостью иммунной системы ребенка в первые годы жизни.

Дети младшего возраста особенно уязвимы перед развитием аллергических состояний. У детей часто встречаются пищевые аллергии на молоко, яйца, орехи, атопический дерматит и бронхиальная астма, — предупредила Попова.

Другой негативный фактор — генетика. Если аллергией страдают близкие родственники, это значительно увеличивает шансы развития подобных реакций. Кроме того, в группу риска входят люди с хроническими болезнями легких, заключила врач.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева заявила, что молоко, яйца, хлеб и рыба чаще всего вызывают пищевую аллергию у людей. При возникновении реакции на пищу она посоветовала исключить продукт-аллерген из рациона.

аллергия
дети
здоровье
заболевания
