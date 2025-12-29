Иммунолог оценила опасность натуральных елок для аллергиков Иммунолог Логина: живые елки могут вызвать аллергию только в период цветения

Живые елки могут вызвать аллергию только в период цветения, когда они начинают выделять пыльцу, заявила aif.ru иммунолог Надежда Логина. В остальное время, в частности в новогодний период, эти деревья не содержат аллергенов.

Ели, как правило, вообще не содержат никаких аллергенов. Они могут вызывать аллергию в период цветения, то есть, когда хвойники выделят пыльцу. Аллергенными являются искусственные елки: при неправильном хранении на них могут образоваться плесневые грибы, — предупредила Логина.

Обладателям искусственных елок следует промыть и просушить их перед эксплуатацией. А в случае аллергической реакции следует обратиться к врачу. Распознать ее можно по заложенности носа и обильным выделениям из него, а также частому чиханию, предупредила врач.

Ранее аллерголог Евгения Паршина заявила, что живая новогодняя елка, установленная в квартире, может вызвать развитие конъюнктивита и ринита. Кроме того, такой праздничный декор грозит приступами нехватки воздуха и дерматологическими проблемами.