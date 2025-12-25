Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 11:10

Россиянам назвали неожиданную опасность живых елок в квартире

Аллерголог Паршина: из-за живой елки в квартире может развиться конъюнктивит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Живая новогодняя елка, установленная в квартире, может вызвать развитие конъюнктивита и ринита, заявила LIFE.ru аллерголог Евгения Паршина. Кроме того, такой праздничный декор грозит приступами нехватки воздуха и дерматологическими проблемами.

Живые елки, сосны и пихты многократно увеличивают содержание в воздухе спор плесневых грибов. Плесень продолжает размножаться все время, пока дерево находится в доме. Это может как обострить аллергию, так и вызвать симптомы впервые. Могут развиться ринит, конъюнктивит, дерматит и появиться приступы нехватки воздуха, — предупредила Паршина.

Врач предупредила, что опасность может исходить не только от живой хвои. Искусственные атрибуты праздника — елки, украшения и мишура — несут в себе риски, если неправильно хранились. Для людей с чувствительностью они могут стать триггером аллергии.

Ранее аллерголог-пульмонолог Елена Пятикова заявила, что еловые ветви или другой декор с мелкими элементами могут стать причиной аллергии и проблем с дыхательной системой. Она предостерегла от распыления в комнате различных аэрозолей, например с искусственным снегом.

