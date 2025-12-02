Аллерголог предупредила об опасностях праздничного декора Аллерголог Пятикова: новогодний декор может повлиять на дыхательную систему

Мишура, еловые ветви или другой декор с мелкими элементами могут стать причиной аллергии и проблем с дыхательной системой, рассказала «Радио 1» врач аллерголог-пульмонолог Красногорской больницы Елена Пятикова. Она отметила, что также не стоит распылять в комнате различные аэрозоли, например, с искусственным снегом.

В новогодние праздники традиционно наблюдается рост воздействия бытовых раздражителей. Многие декоративные материалы, которые кажутся безобидными, могут влиять на дыхательную систему и кожу, особенно у детей, пациентов с бронхиальной астмой или атопическим дерматитом, — рассказала Пятикова.

Аллерголог подчеркнула, что с яркими гирляндами также нужно быть осторожными. По ее словам, резкие перепады света могут негативно влиять на нервную систему.

Ранее бизнесмен Федор Васильев рассказал, что при проверке новогодней гирлянды важно убедиться, что она не источает запаха гари. По его словам, необходимо приобретать лишь сертифицированные украшения с необходимой документацией.