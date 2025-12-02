Россиянам раскрыли правила выбора безопасных елочных игрушек

При проверке новогодней гирлянды важно убедиться, что она не источает запаха гари, заявил NEWS.ru эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, необходимо приобретать лишь сертифицированные украшения с необходимой документацией.

Лампочки и гирлянды всегда должны иметь сертификат безопасности. Если упаковка не внушает доверия, а внутри нет никаких бумажек, достаньте изделие из коробки и убедитесь в том, что лампочки не выпадают из гнезд, а вилка надежно соединена со шнуром. После этого обязательно подключите гирлянду к сети и проверьте работоспособность: появление запаха гари после одной-двух минут работы, сильный перегрев лампочек или произвольное переключение режимов независимо от пульта управления — явный сигнал к тому, чтобы отказаться от покупки, — посоветовал Васильев.

Он подчеркнул, что, если в семье есть домашние животные или маленькие дети, лучше избегать покупки стеклянных игрушек. По словам эксперта, вместо этого рекомендуется выбирать украшения из пластика, поскольку они будут более безопасными.

Когда покупаете мишуру, фигурки, шарики и гирлянды, обратите внимание на запах и внешний вид. «Дождик» не должен рассыпаться у вас в руках, а краска и блестки с поверхности новогодних шаров не должны крошиться. Резкий запах дешевого пластика — верный признак того, что выбранный элемент декора лучше всего будет смотреться на полке магазина, а не в вашем доме. Некачественные игрушки могут вызвать аллергию у вас или у ребенка, — добавил Васильев.

Он заключил, что самым подходящим выбором для новогодней елки станут игрушки, изготовленные своими руками. По мнению Васильева, нет ничего более приятного, чем создавать что-то красивое самостоятельно, поскольку радость от творчества, разделенная с ребенком или всей семьей, надолго останется в памяти как теплое воспоминание.

Ранее дизайнер Ксения Кузнецова заявила, что пластиковые новогодние фигурки, массивные гирлянды и изобилие блесток больше не в моде. По ее словам, искусственные венки также утратили свою популярность.