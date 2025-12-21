Самые популярные варианты подарков на день рождения: 28 идей

Найти достойный и оригинальный подарок на день рождения — задача не из легких, особенно если она осложняется ограниченностью бюджета или неведением в плане желаний или интересов именинника. Что можно подарить на день рождения? Бюджетный, но дорогой сердцу подарок? Удивить дорогостоящим презентом? Сделать акцент на впечатлениях?

Мы собрали лучшие идеи подарков на день рождения — от универсальных презентов до актуальных подборок с учетом интересов, возраста или пола именинника. Выбирайте оригинальные подарки на день рождения, чтобы увидеть искренний восторг в глазах человека.

Как выбрать лучшие подарки на день рождения

Лучший подарок на день рождения — это тот, к выбору которого отнеслись серьезно, а значит:

вы уверены, что имениннику он понравится;

тематика презента попадает в сферу интересов/статуса/профессии именинника;

человек не будет отягощен финансово после вашего подарка;

презент планируется преподнести красиво и оригинально;

подарок без намека на то, на что одаряемый может обидеться.

Вот 5 правил, которых стоит придерживаться, выбирая, что подарить на день рождения:

Изучите потребности. Попытайтесь вспомнить, что человеку уже дарили, как он реагировал, может быть, комментировал подарки других или озвучивал свои желания, реагировал на случайную рекламу. Если человек не близкий, изучите социальные сети, спросите у общих знакомых об интересах и увлечениях именинника. В некоторых случаях можно спросить напрямую — какой подарок подарить на день рождения: пусть именинник подскажет хотя бы направление, в котором стоит искать. «Примерьте» подарок. Подумайте, как человек сможет применить то, что вы собираетесь подарить, обрадуется ли ему. Получили бы вы радость от такого презента сами? Подарок для именинника. На время выбора подарка постарайтесь забыть о собственном эго, выбирайте цвет, запах, фасон и другие параметры в соответствии с предпочтениями или даже чертами характера именинника. Качество. Не скупитесь на качественную вещь. Лучше, если предмет будет меньше, но надежнее, чем одна большая ненадежная или много дешевых и бесполезных вещиц. Право выбора. Если сомневаетесь, что можно подарить на день рождения, предоставьте право выбора имениннику — подарите сертификат в фирменный бутик либо салон с открытой датой посещения.

Что подарить на день рождения подруге Фото: Vojtech Vlk/CTK/Global Look Press

Подарок на день рождения женщине

Не всем женщинам подойдет неожиданный сюрприз и креатив, поэтому классику жанра в этом списке подарков на день рождения вы тоже найдете. Что подарить на день рождения подруге, сестре, своей девушке, маме? Берите на вооружение идеи:

Связанный чай

Необычный, вкусный и полезный презент родом из Китая. Небольшие круглые шарики необычайно красиво завариваются в стеклянном прозрачном чайнике, превращаясь в цветок. Не забудьте красиво упаковать цветочный чай, можно дополнить набор сладостями или сухофруктами.

Набор натуральной косметики

Уходовая косметика — вещь индивидуальная, но если средства натуральные, а именинница не аллергик, то они будут полезны для женщины любого возраста, независимо от особенностей кожи. Набор можно составить, например, из крема для рук и тела, скрабов, масла для волос, средства для принятия ванны. Натуральные косметические средства можно подарить подруге на день рождения, свекрови, маме, коллеге, сестре.

Мезороллер для лица

Это инструмент со специальными тончайшими иглами, который успешно используется и врачами-косметологами в медицинских центрах, и женщинами в домашних условиях. Приспособление помогает бороться с морщинами, пониженным тонусом кожи, рубцами и избыточной пигментацией.

Патчи под глаза

Отличный вариант в вопросе «что подарить девушке на день рождения». Без них сейчас обходится редкая представительница женского пола. Многофункциональные гидрогелевые или тканевые патчи-маски под глаза уменьшают темные круги и отечность вокруг глаз, повышают упругость кожи, интенсивно питают и увлажняют ее. Предпочтение лучше отдавать корейской продукции, в производстве которой используются инновационные разработки.

Комплект текстиля

Если не знаете, что подарить на день рождения маме, свекрови, смело берите текстиль для кухни, ванной или спальни — пригодится каждой женщине и сделает ее дом еще уютнее. Набор полотенец, плед, фартуки, прихватки, скатерть, салфетки — набор можно составить из любого домашнего текстиля.

Набор для скрапбукинга

Отличный подарок на день рождения девочке-подростку или девушке постарше. Такое рукодельное искусство уже успело покорить весь мир. Представляет собой технику создания красивых бумажных альбомов с фотографиями, открыток, мини-альбомов или тревелбуков с помощью специальных инструментов и материалов. Творческая девушка будет рада такому оригинальному подарку на день рождения.

Живое растение в горшке

Милый, приятный подарок, который будет долго напоминать о вас. Важно выбрать неприхотливое растение, если у именинницы нет опыта ухода за цветами, — фикус, фиалку, аглаонему, комнатный бамбук или другие. Если опыт и любовь ко всякого рода рассаде есть — дарите что-то экзотическое, например тилландсию, спрекелию, стрептокарпус. Живой цветок в горшке — хороший вариант, который можно подарить маме на день рождения.

Стильный шарф, палантин

У девушек и женщин зачастую в гардеробе есть несколько шарфов разных фасонов и оттенков, которые они подбирают к образу. Выбирайте по сезону — летний, зимний или для межсезонья шарфик. Обязательно красиво упакуйте, и он долго будет радовать свою хозяйку.

Игрушка-антистресс

Тоже можно подарить на день рождения девочке, что, несомненно, ее обрадует, если изделие будет выполнено в виде близкого сердцу мультяшного героя. Для девушек постарше забавная подушка может быть выполнена в виде интересного, оформленного с юмором предмета. Внутри таких подушек находятся приятные на ощупь синтетические гранулы — предмет буквально не хочется выпускать из рук.

Что подарить на день рождения: 28 универсальных идей Фото: Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

Что можно подарить на день рождения мужчине

Что подарить мужчине на день рождения? Задача особой важности, но не такая сложная, как кажется, если подойти с точки зрения интересов и увлечений.

Видеорегистратор

Все знают, зачем нужен этот полезный, нужный в автомобиле гаджет. Как минимум — для красивых видео в дороге, на которые можно наложить не менее красивую музыку; как максимум он поможет доказать свою невиновность или виновность кого-либо при возникновении любой ситуации на дороге, в частности ДТП.

Автопылесос

Компактный прибор работает от прикуривателя и помогает навести чистоту в труднодоступных местах салона автомобиля. Занимает мало места, всегда под рукой. Особенно актуально для тех, кто любит перекусывать в машине или разрешает это делать пассажирам. Теперь вы знаете, что подарить мужу на день рождения, если у вас есть дети, которые любят погрызть печеньки в салоне. Главное — выбрать аппарат с хорошей мощностью всасывания (не менее 60 Вт, а лучше больше 100 Вт).

Чехлы на сиденья

С их помощью можно кардинально преобразить салон автомобиля. Рынок предлагает множество вариантов универсального размера: экокожа, искусственный мех, велюр, полиэстер. Дизайн выбирайте в соответствии со вкусом владельца авто или под цвет салона.

Необычные подарки на день рождения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идеи подарка на день рождения любителю спорта

Что подарить на день рождения парню со спортивным образом жизни:

Не всегда есть возможность заниматься в спортзале, а иметь дома в запасе гантели — хороший способ всегда поддерживать себя в форме. Для полноценных домашних тренировок можно выбрать разборные гантели с возможностью настраивать вес.

Упоры для отжимания

С их помощью прорабатываются различные группы мышц и увеличивается нагрузка. Это однозначно лучше обычных отжиманий от пола.

Турник

Вещь более дорогая, но очень нужная в доме спортсмена. Если есть возможность подарить на день рождения мужчине такое приспособление — он точно будет рад. Гимнастический снаряд также можно подарить на день рождения мальчику, даже если он только начинает знакомиться со спортом.

Спортивные аксессуары

Любителю спорта всегда пригодится спортивная сумка, шейкер для спортивного питания, бутылка для воды, спортивные часы, чехол для телефона на руку, пояс или сумка для бега.

Что подарить мужчине на день рождения Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Любителю природы

Для любителей отдыха на природе подарки на день рождения всегда необычные:

Угольный гриль

Кто не любит мясо, рыбу или овощи, приготовленные на огне? Многие мужчины любят удивлять кулинарными изысками своих гостей. Гриль свободно и легко уместится в любом автомобиле. Многие модели имеют дополнительное место для того, чтобы расположить продукты, кухонные принадлежности, соусы.

Палатка

Если у вашего именинника и одновременно любителя природы нет палатки — значит, он не сможет оставаться на природе ночью. Подарите ему такую возможность.

Походный рюкзак

Каждый поход начинается со сборов. Рюкзак поможет разместить снаряжение, одежду, продовольственные припасы, различные аксессуары. Для охотника/рыбака это будет лучший подарок на день рождения.

Аксессуары

Складной стол, стул, посуда для похода, топорик, фонарик, фляга, термос и все, что будет полезным во время отдыха на природе.

Что подарить маме на день рождения Фото: Stephan Goerlich/http://imagebroker.com/Global Look Press

Ценителю домашнего уюта

Домашний халат

Мягкий, пушистый, из приятного к телу материала халат впитает влагу после душа или согреет в холодное время года.

Ортопедическая подушка

Выбирая, что подарить мужу на день рождения или другому близкому человеку, подумайте о здоровье. Такая полезная вещь нужна для поддержки и расслабления мышц, улучшения кровообращения в шейном отделе.

Настольный камин

Эта вещь создает домашний уют, даже если просто стоит на столе. Можно найти модели с живым пламенем, они работают на биотопливе, есть более бюджетные варианты — с имитацией горения с помощью светодиодов.

Полезные в быту инструменты

Набор ключей разных размеров, отверток, плоскогубцы и прочие инструменты, которые бывают нужны для разных целей, — нужный подарок. Набор инструментов можно хранить дома, в машине, в гараже.

Идеи подарка на день рождения Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Необычные подарки на день рождения

Что беспроигрышно можно подарить на день рождения? Конечно, эмоции и впечатления. Среди идей необычных подарков могут быть вполне бюджетные варианты. Подключите фантазию, и найдете множество приятных и удивительных способов поздравить человека.

Коллаж из фото в коробке

Таким образом можно собрать самые светлые воспоминания. Каждое фото можно трогательно подписать, красиво и необычно оформить дизайн вокруг них, возможно, какие-то фотокарточки нужно будет красиво вырезать, поставить рядом тематические фигурки.

Гирлянда из фотографий

Аналогичным образом вы можете создать воспоминания, которые человек повесит на стену. Это одна из самых популярных хендмейд-вещей, которые можно, например, подарить парню на день рождения от любимой девушки. Фото можно приклеить на яркую цветную двустороннюю ленту, которая будет прикреплена к не менее яркой и красивой фигурке, вырезанной из картона. Для соединения деталей лучше выбрать гирлянду с ненагревающимися лампочками, но можно использовать и декоративную канатную нить средней толщины.

Видеосюрприз

Для его создания нужен архив фотографий и видео именинника. Если их мало и нужно побольше эмоций, запишите короткие интервью с родственниками, друзьями, учителями, одноклассниками, одногруппниками и коллегами, которые точно станут сюрпризом. Добавьте музыку, немного душевного текста, немного волшебства профессионального монтажа, и у вас будет трогательный, необычный подарок на день рождения.

Сертификат на квест

Любителю острых ощущений такой подарок точно понравится. Что подарить мальчику на день рождения? Квест-детектив, приключение. Для человека постарше это может быть хоррор-квест. До покупки сертификата убедитесь, что мероприятия организуются с соблюдением всех мер безопасности.

