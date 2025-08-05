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05 августа 2025 в 19:42

Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит

Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В холодном виде — терпкий мармелад для сыров, в теплом — сироп для мороженого.

Ингредиенты: 1,5 кг яблок сорта «чемпион» (медовые + плотные), 300 г свежей облепихи (или 150 г замороженной), 600 г тростникового сахара, 3 «луча» аниса, 1 ч. л. порошка бадьяна, сок 1/2 граната, щепотка соли.

Яблоки, не очищая, разломите на четвертины, удалив сердцевины. Облепиху раздавите в ступке. Сложите в чугунный казан: яблоки, облепиху, анис. Парой ложек воды сбрызните, тушите под крышкой 40 минут на минимальном огне до распада яблок.

Снимите анис. Теплую массу протрите сквозь сито в чистый казан — кожура останется, а пюре станет бархатным. Добавьте сахар, бадьян, гранатовый сок и соль. Варите без бурления 2,5 часа, помешивая лопаткой по спирали. Готовность проверяйте: проведите ложкой — дно должно обнажаться на 3 секунды.

Горячим разлейте в стерильные банки до краев. Укупорьте, переверните до остывания.

рецепты
яблоки
варенье
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
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