Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит

В холодном виде — терпкий мармелад для сыров, в теплом — сироп для мороженого.

Ингредиенты: 1,5 кг яблок сорта «чемпион» (медовые + плотные), 300 г свежей облепихи (или 150 г замороженной), 600 г тростникового сахара, 3 «луча» аниса, 1 ч. л. порошка бадьяна, сок 1/2 граната, щепотка соли.

Яблоки, не очищая, разломите на четвертины, удалив сердцевины. Облепиху раздавите в ступке. Сложите в чугунный казан: яблоки, облепиху, анис. Парой ложек воды сбрызните, тушите под крышкой 40 минут на минимальном огне до распада яблок.

Снимите анис. Теплую массу протрите сквозь сито в чистый казан — кожура останется, а пюре станет бархатным. Добавьте сахар, бадьян, гранатовый сок и соль. Варите без бурления 2,5 часа, помешивая лопаткой по спирали. Готовность проверяйте: проведите ложкой — дно должно обнажаться на 3 секунды.

Горячим разлейте в стерильные банки до краев. Укупорьте, переверните до остывания.