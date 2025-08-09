Хруст снаружи, а внутри нежность — готовим печенье с вау-эффектом

Это печенье покоряет с первого укуса: снаружи — тонкая корочка, внутри — тягучий шоколад. Всё, что нужно, — минимум ингредиентов и 15 минут свободного времени.

Растопите 120 г темного шоколада и 50 г сливочного масла до однородности. Взбейте 1 яйцо с 50 г коричневого сахара до пышности, введите шоколадную массу и перемешайте. Добавьте 50 г муки, щепотку соли и 2 г разрыхлителя, вымешайте — получится густое тесто. Выложите его ложкой на противень с пергаментом и выпекайте при 180 градусах 8–10 минут. Дайте печенью остыть прямо на противне 15 минут — и наслаждайтесь.

