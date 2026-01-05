Атака США на Венесуэлу
Аромат праздника: рождественский кекс с коньяком — насыщенный, вкусный. Печем на правильном масляном тесте

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рождественский кекс с коньяком — настоящая рождественская классика, в которой всё про уют и атмосферу праздника. Много сухофруктов, пропитанных коньяком, нежное масляное тесто и тёплый ванильный аромат. Он получается плотным, сочным и с каждым днём становится только вкуснее — идеальный вариант для зимних вечеров и праздничного стола.

Ингредиенты: ассорти сухофруктов — 500 г, коньяк — 150 мл + немного для пропитки готового кекса, сливочное масло — 225 г, тростниковый сахар — 180 г, яйца — 4 шт., мука — 300 г, разрыхлитель — 10 г, ванильный сахар — 10 г.

Приготовление: сухофрукты тщательно промойте, крупные нарежьте. Переложите их в стеклянную или металлическую ёмкость, залейте коньяком, плотно закройте и оставьте на 2 дня. Периодически встряхивайте, чтобы сухофрукты равномерно пропитывались. Перед приготовлением выложите сухофрукты на бумажные полотенца и дайте обсохнуть. Сливочное масло и яйца заранее достаньте из холодильника. Масло нарежьте кубиками и оставьте при комнатной температуре. Взбейте масло с сахаром до пышной светлой массы. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо вымешивая. Просейте 250 г муки вместе с разрыхлителем и ванильным сахаром, аккуратно вмешайте в тесто. Сухофрукты обваляйте в оставшейся муке и добавьте в тесто, тщательно перемешайте лопаткой. Форму смажьте жиром и выстелите бумагой для выпечки. Выложите тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте кекс в духовке, разогретой до 150 °C, около 1,5 часа. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Готовый кекс можно слегка пропитать коньяком, завернуть в пергамент и дать «отдохнуть» несколько дней.

Ранее мы делились рецептом, который придумали в Америке и пекли из самых дешевых продуктов, а он оказался вкуснейшим. Готовим «сумасшедший» пирог.

