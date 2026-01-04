Придумали в Америке и пекли из самых дешевых продуктов, а он оказался вкуснейшим — готовим «сумасшедший» пирог

«Сумасшедший» пирог Crazy Cake появился в США во времена дефицита, когда хозяйки готовили из того, что было под рукой. Никакого масла, минимум ингредиентов — и при этом удивительно насыщенный вкус и нежная текстура. Crazy Cake легко доказывает: чтобы испечь по-настоящему вкусный десерт, не нужны дорогие продукты.

Ингредиенты для теста: молоко — 2 стакана, мука — 2 стакана, сахар — 1,5 стакана, какао — 6 ст. л., разрыхлитель — 4 ч. л. Для крема: молоко — 2 стакана, сахар — 1 стакан, мука — 3 ст. л., яйцо — 1 шт.

В миске смешайте все сухие ингредиенты для теста: муку, сахар, какао и разрыхлитель. Влейте теплое молоко и аккуратно перемешайте — долго взбивать не нужно, масса должна быть однородной. Перелейте тесто в форму и выпекайте при 180 °C около 40 минут до готовности. Для крема доведите молоко до кипения. В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром и мукой, затем тонкой струйкой влейте горячее молоко. Перелейте массу обратно в кастрюлю и варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Готовый шоколадный бисквит остудите и разрежьте на 2-3 коржа. Промажьте их еще теплым кремом, дайте пирогу пропитаться и украсьте по желанию. Простой, бюджетный и неожиданно вкусный десерт, который хочется готовить снова и снова.

