Праздничный пирог «Рождественское кольцо» из слоеного теста: простой способ удивить гостей

Праздничный пирог «Рождественское кольцо» выглядит эффектно, будто из пекарни, а на самом деле готовится гораздо проще, чем кажется. Секрет — в форме кольца и сочной начинке из курицы с овощами. Большое количество жареных овощей делает пирог мягким и ароматным, а слоёное тесто добавляет тот самый праздничный хруст. Отличный вариант, когда хочется красивое горячее без долгой возни на кухне.

Ингредиенты: слоёное тесто — 250 г, куриное филе — 700 г, яйца — 3 шт., морковь — 1 шт., лук — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, укроп — 1 пучок, растительное масло — 2–3 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Как сделать просто: лук и морковь очистите, нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости, слегка посолите и остудите. Куриное филе измельчите в фарш, добавьте обжаренные овощи, мелко нарезанный чеснок, укроп, соль, перец и 1 сырой яичный белок (он скрепит начинку). Хорошо перемешайте до однородности. Два яйца отварите вкрутую и разрежьте пополам. Слоёное тесто разморозьте и раскатайте в пласт. Выложите его на противень с пергаментом. В центр поставьте стакан и вокруг стакана выложите куриный фарш кольцом прямо на тесто, формируя аккуратный круг. Стакан уберите. В фарш равномерно вдавите половинки варёных яиц. Края теста надрежьте полосками и накройте ими фарш, слегка перекрывая и формируя кольцо. Смажьте тесто желтком. Отправьте пирог в разогретую до 180–190 °C духовку и выпекайте 40 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом норвежского пирога к Рождеству. Готовим невероятную вкусняшку — тот самый суксес-торт.