17 марта 2026 в 14:00

Муку не добавляю. Эти кексы с яблоками — пышнее шарлотки и в сто раз полезнее: съедаются еще горячими

Беру овсяные хлопья, свежие яблоки и немного муки — и готовлю ароматные румяные кексы, которые исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Получается обалденная вкуснятина: высокие, пышные кексы с золотистой хрустящей корочкой и мягкой тающей серединкой, в которой чувствуются сочные кусочки яблок и тонкий аромат корицы. Даже те, кто равнодушен к полезной выпечке, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 150 граммов овсяных хлопьев, 2 средних яблока, 2 яйца, 100 граммов сахара, 100 граммов пшеничной муки, 100 миллилитров растительного масла, чайная ложка разрыхлителя, чайная ложка корицы, щепотка соли.

Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния крупной муки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Влейте растительное масло, перемешайте. Добавьте измельченные овсяные хлопья, муку, разрыхлитель и корицу, тщательно перемешайте. Вмешайте в тесто кусочки яблок.

Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их на две трети. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

