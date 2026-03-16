Смешала овсянку с бананом: пеку ПП-рулет без муки и сахара: нежнее бисквита, а в пост незаменим

Беру овсяные хлопья, сочную морковь и спелый банан — и готовлю полезный, ароматный рулет прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного стола или здорового перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный рулет с золотистой корочкой, который буквально тает во рту, оставляя приятное послевкусие и аромат корицы. Даже те, кто не любит полезную выпечку, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов овсяных хлопьев, 2 банана, 1 крупная морковь, 2 столовые ложки меда или кленового сиропа, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли.

Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния муки. Бананы разомните вилкой в пюре. Морковь натрите на мелкой терке. В глубокой миске смешайте овсяную муку, корицу, разрыхлитель и соль. Добавьте банановое пюре, морковь и мед, тщательно перемешайте до однородности.

Противень застелите пергаментом, выложите тесто и разровняйте в прямоугольный пласт толщиной около 1 сантиметра. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут. Готовый корж слегка остудите, затем аккуратно сверните рулетом. Подавайте, нарезав порционными кусочками.

