Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гречка — это, кажется, самая родная крупа для русского стола. Но часто мы варим ее просто на воде и подаем скучно. А зря. Гречка способна на большее. В этом рецепте она раскрывается по-новому. К тому же приготовить ее в марте есть повод: 17 марта — День гречневой каши!

Для этого рецепта возьмите 400 г шампиньонов или, если есть возможность, лесных грибов. Грибы нарежьте пластинками, луковицу — мелким кубиком. Лук пассеруйте. Добавьте к нему грибы и увеличьте огонь до максимума. Жарьте, помешивая, пока не выпарится вся жидкость, а грибы не начнут подрумяниваться. В этот момент посолите, поперчите по вкусу, добавьте веточку свежего тимьяна для аромата. В самом конце влейте 50 мл сливок, прогрейте все вместе еще минуту, и блюдо готово.

Отдельно сварите гречку. 200 г гречневой крупы переберите, промойте, залейте 400 мл подсоленного кипятка. Варите под крышкой на медленном огне 15 минут до полного впитывания воды. Снимите с огня, дайте постоять под крышкой еще 10 минут. Смешайте готовую гречку с грибной поджаркой. Добавьте кусочек сливочного масла и аккуратно перемешайте вилкой, чтобы крупа оставалась рассыпчатой.

  • Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в гречку при варке лаврушку и пару горошин душистого перца, а перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Запеченный булгур с овощами в горшочках: еще одна необычная версия гарнира.

Анастасия Фомина
А. Фомина
