Запеченные овощи без тонны масла: простой рецепт для кабачков, баклажанов и перца

Запеченные овощи в ароматной панировке — это настоящая находка для тех, кто любит вкусно и полезно поесть, но при этом не хочет тратить часы у плиты.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 2 баклажана, 3 болгарских перца, 100 г панировочных сухарей, 50 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка, 2–3 ст. л. растительного масла.

Рецепт: овощи нарежьте крупными брусочками. В миске смешайте панировочные сухари, выдавленный чеснок, мелко рубленную зелень, соль, перец, паприку и тертый сыр. Овощи сбрызните маслом, затем каждый кусочек тщательно обваляйте в полученной панировке. Выложите овощи в один слой на противень. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить овощи по этому методу. Удивило, что они по вкусу ничуть не уступают овощам, приготовленным на гриле. Чтобы блюдо стало еще вкуснее, перед подачей сбрызните его лимонным соком — это придаст овощам свежую нотку.

Ранее стало известно, как приготовить теплый салат из баклажанов.

Проверено редакцией
