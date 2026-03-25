Готовим правильную перловку — нежную, сочную, зернышко к зернышку

Перловка долгое время считалась сложной крупой, которую трудно приготовить вкусно. На самом деле это один из самых полезных и сытных гарниров, который при правильном подходе по вкусу напоминает дорогое итальянское ризотто.

Возьмите 1 стакан перловой крупы и промойте ее в холодной воде 5–6 раз, пока вода не перестанет быть мутной. Залейте крупу большим количеством воды и оставьте минимум на 4 часа (а лучше на ночь) — это сократит время варки в три раза и сделает зерна мягкими внутри. После замачивания снова промойте крупу, переложите в кастрюлю и залейте 3 стаканами свежей воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите на самом маленьком огне под крышкой 40–50 минут, пока вода полностью не впитается.

Когда крупа станет мягкой, наступает важный этап. Добавьте в кастрюлю 40 г сливочного масла, посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Укутайте кастрюлю плотным полотенцем и дайте перловке отдохнуть еще 20 минут. За это время каждое зернышко пропитается маслом, станет глянцевым и очень нежным. Такая каша идеально сочетается с жареными грибами, тушеным мясом или просто со свежей зеленью.

Совет: если вы хотите получить еще более насыщенный вкус, обжарьте сухую (или уже вымоченную и обсушенную) крупу на сковороде с каплей масла 2–3 минуты до золотистого цвета перед тем, как заливать ее водой для варки.

