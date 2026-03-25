Готовим правильную перловку — нежную, сочную, зернышко к зернышку

Перловка долгое время считалась сложной крупой, которую трудно приготовить вкусно. На самом деле это один из самых полезных и сытных гарниров, который при правильном подходе по вкусу напоминает дорогое итальянское ризотто.

Возьмите 1 стакан перловой крупы и промойте ее в холодной воде 5–6 раз, пока вода не перестанет быть мутной. Залейте крупу большим количеством воды и оставьте минимум на 4 часа (а лучше на ночь) — это сократит время варки в три раза и сделает зерна мягкими внутри. После замачивания снова промойте крупу, переложите в кастрюлю и залейте 3 стаканами свежей воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите на самом маленьком огне под крышкой 40–50 минут, пока вода полностью не впитается.

Когда крупа станет мягкой, наступает важный этап. Добавьте в кастрюлю 40 г сливочного масла, посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Укутайте кастрюлю плотным полотенцем и дайте перловке отдохнуть еще 20 минут. За это время каждое зернышко пропитается маслом, станет глянцевым и очень нежным. Такая каша идеально сочетается с жареными грибами, тушеным мясом или просто со свежей зеленью.

  • Совет: если вы хотите получить еще более насыщенный вкус, обжарьте сухую (или уже вымоченную и обсушенную) крупу на сковороде с каплей масла 2–3 минуты до золотистого цвета перед тем, как заливать ее водой для варки.

Монастырское рагу с перловкой — сытный постный хит для всей семьи.

Читайте также
Забудете о рисе и гречке! Готовим идеальное пшено: без горечи и слипания
Семья и жизнь
Забудете о рисе и гречке! Готовим идеальное пшено: без горечи и слипания
Постное рагу по-монастырски: готовим народный хит из картошки и перловки
Семья и жизнь
Постное рагу по-монастырски: готовим народный хит из картошки и перловки
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Картошку в сторону. Теперь баклажаны — топ-гарнир в нашей семье. Готовлю за 10 минут с ароматным маслом
Общество
Картошку в сторону. Теперь баклажаны — топ-гарнир в нашей семье. Готовлю за 10 минут с ароматным маслом
Ленивая пицца-рулет — сочнее и быстрее оригинала! Очень простой рецепт
Семья и жизнь
Ленивая пицца-рулет — сочнее и быстрее оригинала! Очень простой рецепт
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова разнесла журналистов, приписавших РФ неуважение к Гейдару Алиеву
Жесткий ответ за Белгород: ВС РФ нанесли удар возмездия по Западной Украине
«ФосАгро» рассказала об успешных кейсах импортозамещения в IT-сегменте
«Не будет последней целью»: Иран предупредил арабские страны о планах врага
Что известно о размерах многомиллионных откатов покойного Старовойта
Дмитриев предупредил ЕС о свинье, которую ему хочет подложить Украина
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» вышла замуж
Ливан назвал число жертв после ударов Израиля
МИД Армении заявил о жизнеспособности мира с Азербайджаном
Спальня, в которой легко дышать: роль текстиля в ощущении пространства
Что известно о риске ядерной аварии из-за конфликта на Ближнем Востоке
Энергетик ответил, чем грозит Украине отказ Венгрии от поставок газа
Хакеры использовали популярный музыкальный сервис для кражи средств
Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к двум десяткам
«Мы хотим больше»: Уитэкер заявил о недовольстве США союзниками
«Решили за меня»: на Аллее славы ЦСКА установили бюст Владимира Пономарева
«Ну, запил»: пациент рассказал, как ему сломали ребра в рехабе «Свобода»
Минэнерго сообщило о «прайм-эре» российского рынка топлива
Названа возможная альтернатива газу из Венгрии для Украины
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

