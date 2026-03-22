Забудете о рисе и гречке! Готовим идеальное пшено: без горечи и слипания

Забудете о рисе и гречке! Готовим идеальное пшено: без горечи и слипания

Пшено незаслуженно отошло на второй план, хотя в России оно всегда считалось «царь-крупой». Основная проблема, с которой сталкиваются многие, — это характерная горчинка и превращение каши в клейкую массу. Но есть один простой кулинарный прием, который полностью убирает горечь и делает текстуру пшена невероятно легкой, воздушной и рассыпчатой.

Возьмите 1 стакан пшенной крупы и пересыпьте ее в глубокую миску. Главный секрет: залейте крупу крутым кипятком на 5 минут, а затем тщательно промойте под проточной холодной водой, перетирая зерна руками. Это смоет окислившиеся жиры, которые и дают ту самую горечь. После этого выложите мокрое пшено на сухую сковороду и прогрейте 2–3 минуты, постоянно помешивая, пока не появится легкий ореховый аромат.

Переложите крупу в кастрюлю и залейте 2 стаканами горячей воды (пропорция строго 1:2). Добавьте хорошую щепотку соли и 1 ст. л. растительного масла. Доведите до кипения, убавьте огонь до самого минимума и варите под плотно закрытой крышкой 15 минут. Вода должна полностью впитаться. Выключите огонь, положите сверху 30 г сливочного масла, накройте кастрюлю полотенцем и дайте пшену дойти еще 10 минут. После этого аккуратно взрыхлите кашу вилкой — зернышки будут отделяться друг от друга, переливаясь золотом.

Совет: если вы хотите сделать вкус еще богаче, замените один стакан воды на один стакан горячего молока или добавьте в воду при варке щепотку куркумы.

