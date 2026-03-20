Нежные котлеты из минтая: готовим бюджетную рыбу так, чтобы просили добавку

Котлеты из минтая: рецепт
Минтай часто ругают за сухость, но это лишь потому, что его не умеют готовить. В нашем рецепте добавим всего два простых ингредиента и получим идеальные котлетки.

Для начала возьмите 800 г филе минтая (разморозьте его заранее в холодильнике и обязательно отожмите лишнюю воду). Пропустите рыбу через мясорубку с крупной решеткой или мелко порубите ножом для сохранения текстуры. Одну крупную луковицу нарежьте мелким кубиком и обжарьте на 20 г сливочного масла до прозрачности.

Смешайте рыбный фарш с обжаренным луком, добавьте 1 яйцо и 2 ст. л. манной крупы (она впитает лишний сок и сделает котлеты пышными). Всыпьте соль, белый перец и мелко порубленный укроп. Дайте фаршу постоять 15 минут, чтобы манка набухла. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях и жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. В самом конце накройте сковороду крышкой на 2 минуты.

  • Совет: добавьте в фарш 50 г натертого на мелкой терке замороженного сливочного масла — при жарке оно превратит обычный минтай в настоящий деликатес.

Гречка по-царски — лучший гарнир к нежным рыбным котлетам.

минтай
котлеты
рецепты
рецепт
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
рыба
Анастасия Фомина
