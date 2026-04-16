После этого рецепта семья приучилась к перловке: готовлю в духовке — и всегда просят добавку

Если раньше перловка ассоциировалась только с рассольником, этот рецепт полностью меняет к ней отношение. Получается не просто каша, а полноценное блюдо: сытное, ароматное и очень мягкое — крупа буквально пропитывается соками мяса.

Ингредиенты: перловка — 500 г, мясо — 350 г, лук — 2–3 небольших, морковь — 0,5 шт., лавровый лист — 2 шт., соль и перец — по вкусу.

Перловку заранее замочите в холодной воде на 2–3 часа — так она быстрее приготовится и будет мягче. Мясо нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сильном огне до лёгкой румяности. Добавьте нарезанный лук, немного посолите и готовьте ещё пару минут.

Затем всыпьте перловку, перемешайте и залейте кипятком так, чтобы вода была примерно на 2–3 см выше уровня крупы. Добавьте морковь, лавровый лист, соль и перец.

Доведите до лёгкого кипения и отправьте в духовку под крышкой примерно на 1,5–2 часа. В середине приготовления можно аккуратно перемешать.

Ранее мы делились рецептом грибной икры вкуснее магазинной. Такая, что не остановиться.