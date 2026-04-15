15 апреля 2026 в 20:25

Берем грибы, лук и морковь — и получаем грибную икру вкуснее магазинной. Такая, что не остановиться

Фото: D-NEWS.ru
Честно, после этого рецепта я перестала покупать грибную икру в магазине. Получается настолько насыщенно и ароматно, что разница чувствуется с первой ложки. Все просто: доступные продукты, немного времени — и на выходе густая, домашняя икра, которую хочется есть просто с хлебом.

Ингредиенты: грибы — 600 г, лук крупный — 1 шт., морковь крупная — 1 шт., подсолнечное масло — 120 мл, томатный сок — 250 мл, помидоры — 2–3 шт., чеснок — 1–2 зубчика, лавровый лист — 1–2 шт., соль, сахар и перец — по вкусу.

Грибы заливаю водой, добавляю лавровый лист и варю около 5–7 минут после закипания. Пока они готовятся, нарезаю лук и морковь и обжариваю на масле до мягкости — именно это дает икре насыщенный вкус. Затем добавляю грибы, немного прогреваю все вместе и пропускаю через мясорубку вместе с помидорами, с которых заранее снимаю кожицу.

Получившуюся массу возвращаю в кастрюлю, вливаю томатный сок и тушу около 10 минут, постоянно помешивая. В самом конце добавляю соль, немного сахара, перец и тертый чеснок — он дает тот самый аромат, который сразу «собирает» вкус.

Следы чернобыльской катастрофы добрались до одной европейской страны
Европа
Следы чернобыльской катастрофы добрались до одной европейской страны
Ольга Шмырева
О. Шмырева
