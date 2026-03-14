Постное рагу по-монастырски: готовим народный хит из картошки и перловки

В России любят еду, которая согревает и дает силы на весь день. Это рагу — идеальное сочетание привычных нам продуктов: грибов, разваристой перловки и овощей. Блюдо получается густым и наваристым.

Для начала возьмите 100 г перловой крупы, промойте ее и отварите до полуготовности в течение 30 минут. Пока крупа варится, подготовьте овощи и грибы: нарежьте кубиками 600 г картофеля, 1 крупную морковь и 1 луковицу. Возьмите 400 г лесных грибов (подойдут замороженные или обычные шампиньоны) и обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета вместе с луком и морковью.

В глубокий сотейник или чугунок переложите обжаренные грибы с овощами, добавьте нарезанный картофель и отваренную перловку. Влейте 500 мл горячей воды или грибного бульона так, чтобы жидкость почти покрывала овощи. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 2 лавровых листа и 3 горошины душистого перца. Посолите по вкусу. Накройте крышкой и томите на медленном огне 40 минут до полной мягкости картофеля и крупы. В самом конце добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и горсть рубленого укропа.

Совет: если вы используете сухие лесные грибы, обязательно замочите их на 3 часа, а воду после замачивания процедите и используйте в качестве основы для тушения — это даст невероятный аромат.

