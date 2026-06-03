Пирог «12 ложек» — просто космос: сверху хрустящая крошка, внутри нежность с ягодами. Никакой больше шарлотки

Пирог «12 ложек» — просто космос: сверху хрустящая крошка, внутри нежность с ягодами. Никакой больше шарлотки

Этот пирог в нашей семье давно получил необычное название — «12 ложек». Все потому, что основные ингредиенты здесь отмеряются обычной столовой ложкой. Рецепт настолько простой и удачный, что после первого приготовления хочется печь его снова и снова.

Получается обалденная вкуснятина: нежный воздушный мякиш, сочные ягоды внутри и золотистая хрустящая крошка сверху. Такой пирог одинаково хорош и к утреннему кофе, и к вечернему чаю.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 3 шт., сахар — 12 ст. ложек, мука — 12 ст. ложек с горкой, молоко — 12 ст. ложек, растительное масло — 12 ст. ложек, разрыхлитель — 10 г, ванилин — 1 г или пакетик ванильного сахара, соль — щепотка, ягоды — 200 г.

Для крошки: мука — 40 г, сахар — 40 г, холодное сливочное масло — 30 г.

В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до однородности. Добавьте молоко и растительное масло, перемешайте. Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Замесите гладкое тесто без комочков.

Ягоды слегка обсушите и обваляйте в небольшом количестве муки, чтобы они равномерно распределились в тесте. Аккуратно вмешайте их в массу.

Для крошки соедините холодное сливочное масло, сахар и муку. Разотрите руками до состояния мелкой крошки.

Форму диаметром 22–24 см застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Вылейте тесто, разровняйте поверхность и щедро посыпьте крошкой.

Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.