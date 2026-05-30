Секрет рассыпчатого плова раскрыт: забудьте про плиту, берите казан и мангал

Плов на костре — это не еда, это ритуал. Когда мясо шкворчит в казане, а дым щиплет глаза, понимаешь: другой жизни не надо.

Ингредиенты

Баранина — 1 кг, рис (девзира) — 500 г, морковь — 500 г, лук репчатый — 300 г, чеснок — 2 головки, масло растительное — 200 мл, зира — 1 ст. л., барбарис — 1 ст. л., кориандр — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец острый — 1 стручок, вода — 1 л.

Как готовлю

Сначала развожу угли в мангале и ставлю казан раскаляться до легкого дымка. Вливаю масло и бросаю куски баранины — обжариваю до хрустящей корочки со всех сторон. Тем временем режу морковь толстой соломкой, лук полукольцами. Добавляю овощи к мясу, жарю 10 минут, потом всыпаю зиру, барбарис и кориандр, растертые в ступке.

Заливаю кипятком, солю и тушу полчаса под крышкой, пока баранина не станет мягкой. Самое сложное — это выложить промытый рис ровным слоем поверх мяса, не перемешивая, и воткнуть в центр целую головку чеснока с перцем.

Закрываю казан и держу на минимальном жаре 20–25 минут, пока рис не впитает всю жидкость. Снимаю с огня, укутываю полотенцем на 15 минут, а потом аккуратно перемешиваю, поднимая мясо и морковь со дна.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Друзья, которые вечно критикуют мою стряпню, съели все до последней рисинки. Я был в шоке, как легко получился рассыпчатый плов: главное, не мешать рис после закладки и дать углям ровный жар. Мой секрет: перед подачей воткнуть в плов целый перец чили — он придаст легкую остринку.