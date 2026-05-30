ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 06:48

Секрет рассыпчатого плова раскрыт: забудьте про плиту, берите казан и мангал

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Плов на костре — это не еда, это ритуал. Когда мясо шкворчит в казане, а дым щиплет глаза, понимаешь: другой жизни не надо.

Ингредиенты

Баранина — 1 кг, рис (девзира) — 500 г, морковь — 500 г, лук репчатый — 300 г, чеснок — 2 головки, масло растительное — 200 мл, зира — 1 ст. л., барбарис — 1 ст. л., кориандр — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец острый — 1 стручок, вода — 1 л.

Как готовлю

Сначала развожу угли в мангале и ставлю казан раскаляться до легкого дымка. Вливаю масло и бросаю куски баранины — обжариваю до хрустящей корочки со всех сторон. Тем временем режу морковь толстой соломкой, лук полукольцами. Добавляю овощи к мясу, жарю 10 минут, потом всыпаю зиру, барбарис и кориандр, растертые в ступке.

Заливаю кипятком, солю и тушу полчаса под крышкой, пока баранина не станет мягкой. Самое сложное — это выложить промытый рис ровным слоем поверх мяса, не перемешивая, и воткнуть в центр целую головку чеснока с перцем.

Закрываю казан и держу на минимальном жаре 20–25 минут, пока рис не впитает всю жидкость. Снимаю с огня, укутываю полотенцем на 15 минут, а потом аккуратно перемешиваю, поднимая мясо и морковь со дна.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Друзья, которые вечно критикуют мою стряпню, съели все до последней рисинки. Я был в шоке, как легко получился рассыпчатый плов: главное, не мешать рис после закладки и дать углям ровный жар. Мой секрет: перед подачей воткнуть в плов целый перец чили — он придаст легкую остринку.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
плов
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.