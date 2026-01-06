Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 04:29

Не брауни, а «Бруки»! Готовлю шоколадное печенье с жидкой серединкой и кусочками темного шоколада. Американский хит

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это печенье создано для истинных шоколадоманов. Горьковатое какао в тесте, кусочки темного шоколада, которые тают внутри при укусе, и еще немного шоколадной крошки сверху для красоты. Настоящая шоколадная медитация с идеальным балансом сладости и горечи.

Сливочное масло (115 г) растапливаю в сотейнике на медленном огне или в микроволновке и даю ему слегка остыть. В глубокой миске смешиваю растопленное теплое масло с белым сахаром (55 г) и коричневым сахаром (100 г). Взбиваю миксером или венчиком около минуты. Добавляю одно крупное яйцо комнатной температуры и чайную ложку ванильного экстракта, снова хорошо взбиваю до однородной блестящей массы. Просеиваю прямо в миску муку (150 г), какао-порошок (35 г) и половину чайной ложки пищевой соды. Лопаткой аккуратно замешиваю густое липкое шоколадное тесто до исчезновения мучных комочков.

Темный шоколад (100 г) крупно рублю ножом. Большую часть шоколадной крошки вмешиваю в тесто, оставив немного для украшения. Духовку разогреваю до 190 °C. Противень застилаю пергаментом. Мокрыми руками формирую из теста шарики размером с грецкий орех (примерно по 1,5 ст. л. теста) и выкладываю на противень на расстоянии 5–7 см друг от друга — они сильно расползаются. Сверху каждый шарик слегка придавливаю ладонью и посыпаю оставшимися кусочками шоколада.

Выпекаю 12–15 минут. Готовность определяю так: края должны быть явно твердыми и сухими, а середина — казаться слегка влажной и мягкой. Ни в коем случае не пересушиваю! Достаю противень и даю печенью остыть на нем 10–15 минут — за это время оно дойдет и затвердеет достаточно, чтобы его можно было перенести на решетку. Подаю теплым или полностью остывшим.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Завтрак из Венесуэлы: необычный утренний суп с курицей и сыром. Пробуждает лучше кофе!
Общество
Завтрак из Венесуэлы: необычный утренний суп с курицей и сыром. Пробуждает лучше кофе!
Надоел жирный мясной бульон? Варю рассольник на рыбе. Получается ароматно, наваристо, но гораздо легче
Общество
Надоел жирный мясной бульон? Варю рассольник на рыбе. Получается ароматно, наваристо, но гораздо легче
Ароматные, хрустящие и красивые! Рождественские пряники козули за полчаса
Семья и жизнь
Ароматные, хрустящие и красивые! Рождественские пряники козули за полчаса
Превращаю сметану и масло в рассыпчатые конвертики с джемом — мой рецепт печенья «Минутка» для внезапных гостей
Общество
Превращаю сметану и масло в рассыпчатые конвертики с джемом — мой рецепт печенья «Минутка» для внезапных гостей
Карамельный сметанник: песочная крошка, тающая карамель и нежнейшая сметана в одном пироге
Общество
Карамельный сметанник: песочная крошка, тающая карамель и нежнейшая сметана в одном пироге
еда
печенье
выпечка
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал четырех политиков, которые войдут в группу США по Венесуэле
Составлен топ-5 профессий с максимальным ростом зарплат в России
Появились первые кадры с места падения дрона ВСУ в Твери
Буданова ввели в персональный состав СНБО
Гренландия может получить предложение от Трампа в обход Дании
Попытка переворота в Венесуэле? Что известно о стрельбе в Каракасе
К чему снится лестница без ступенек: ловушка или шанс?
Пожар в Подольске унес жизни трех человек
Атака ВСУ на Тверь привела к трагедии
Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Составлен список самых громких происшествий 2025 года в России
У президентской резиденции в Каракасе раздались выстрелы
На жилой дом в Твери рухнули обломки беспилотника ВСУ
Россиян предупредили о «рождественских» мошенниках
Минздрав назвал средний возраст рождения ребенка в России
SHOT сообщил о серии взрывов над Пензой
Россиян предупредили о новых штрафах за тонировку машин
В ГД рассказали о графике сокращенных недель в 2026 году
Трамп раскрыл детали сотрудничества с Венесуэлой
Отказ от сына и внуков, «Сваты», Зеленский: как живет Анатолий Васильев
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.