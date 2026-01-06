Не брауни, а «Бруки»! Готовлю шоколадное печенье с жидкой серединкой и кусочками темного шоколада. Американский хит

Это печенье создано для истинных шоколадоманов. Горьковатое какао в тесте, кусочки темного шоколада, которые тают внутри при укусе, и еще немного шоколадной крошки сверху для красоты. Настоящая шоколадная медитация с идеальным балансом сладости и горечи.

Сливочное масло (115 г) растапливаю в сотейнике на медленном огне или в микроволновке и даю ему слегка остыть. В глубокой миске смешиваю растопленное теплое масло с белым сахаром (55 г) и коричневым сахаром (100 г). Взбиваю миксером или венчиком около минуты. Добавляю одно крупное яйцо комнатной температуры и чайную ложку ванильного экстракта, снова хорошо взбиваю до однородной блестящей массы. Просеиваю прямо в миску муку (150 г), какао-порошок (35 г) и половину чайной ложки пищевой соды. Лопаткой аккуратно замешиваю густое липкое шоколадное тесто до исчезновения мучных комочков.

Темный шоколад (100 г) крупно рублю ножом. Большую часть шоколадной крошки вмешиваю в тесто, оставив немного для украшения. Духовку разогреваю до 190 °C. Противень застилаю пергаментом. Мокрыми руками формирую из теста шарики размером с грецкий орех (примерно по 1,5 ст. л. теста) и выкладываю на противень на расстоянии 5–7 см друг от друга — они сильно расползаются. Сверху каждый шарик слегка придавливаю ладонью и посыпаю оставшимися кусочками шоколада.

Выпекаю 12–15 минут. Готовность определяю так: края должны быть явно твердыми и сухими, а середина — казаться слегка влажной и мягкой. Ни в коем случае не пересушиваю! Достаю противень и даю печенью остыть на нем 10–15 минут — за это время оно дойдет и затвердеет достаточно, чтобы его можно было перенести на решетку. Подаю теплым или полностью остывшим.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.