Забыли о магазинном печенье: делаю «Серпантин» из двух видов теста. Красивый узор-спираль, а готовится просто

Это печенье завораживает своим видом: идеальные спиральки светлого и шоколадного теста. Кажется, что для его создания нужны годы практики, но на самом деле это гениально просто. Все, что требуется, — разделить тесто, добавить в половину какао, раскатать слои и свернуть в рулет. Волшебство происходит в момент нарезки.

Мягкое сливочное масло (300 г) взбиваю миксером с сахарной пудрой (180 г) в пышную светлую массу. Добавляю одно яйцо и ванильный экстракт (1,5 ч. л.), снова взбиваю. Просеиваю муку (360 г) с щепоткой соли. Постепенно, на низкой скорости миксера, ввожу муку в масленую смесь. Замешиваю гладкое однородное тесто. Делю тесто на две равные части. В одну часть всыпаю просеянный какао-порошок (30 г) и тщательно вымешиваю до равномерного шоколадного цвета. Оба кома теста (светлое и шоколадное) заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто по очереди раскатываю в два одинаковых прямоугольных пласта толщиной около 5 мм. Аккуратно накладываю один пласт на другой. Слегка прокатываю скалкой для сцепления. Теперь аккуратно, но плотно сворачиваю двойной пласт в тугой рулет. Заворачиваю рулет в пленку и убираю в холодильник минимум на 4 часа (можно на ночь).

Разогреваю духовку до 200 °C. Противень застилаю пергаментом. Очень острым тонким ножом нарезаю холодный рулет на кружочки толщиной 2–3 мм. Выкладываю их на противень. Выпекаю 7–9 минут ровно до момента, когда края слегка подрумянятся. Перекладываю на решетку, даю полностью остыть.

