07 января 2026 в 12:20

Забудьте про жареную курицу! Тушу ее в густом соусе из грецких орехов и 7 специй. Настоящее грузинское сациви

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сациви — уникальное блюдо, которое подают холодным, но его вкус невозможно забыть. Нежная отварная курица полностью пропитывается густым, бархатным, умопомрачительно ароматным соусом из грецких орехов, чеснока и целого букета грузинских специй. Его нужно готовить заранее, чтобы вкусы успели пожениться.

Курицу (1,5 кг) промываю, кладу в большую кастрюлю. Добавляю целую очищенную луковицу, душистый перец (7 горошин), лавровый лист (3 шт.). Заливаю холодной водой (около 3 л). Довожу до кипения, снимаю пену, убавляю огонь и варю 1-1,5 часа до полной готовности мяса. Курицу вынимаю, даю остыть и разбираю на порционные куски. Бульон процеживаю — он понадобится для соуса. Для соуса грецкие орехи (500 г) очищаю и измельчаю в блендере или мясорубке до состояния мелкой крошки, но не до пасты. Лук (1 шт.) и чеснок (7 зубчиков) мелко рублю. В кастрюле с толстым дном смешиваю ореховую крошку, лук, чеснок, имеретинский шафран (1 ч. л.), уцхо-сунели (4 ч. л.), молотый кориандр (2 ч. л.), молотую паприку (1 ч. л.), соль и перец по вкусу. Постепенно, постоянно помешивая, вливаю около 500-700 мл теплого куриного бульона. Довожу до кипения на медленном огне и, непрерывно помешивая, варю 5-7 минут, пока соус не загустеет до консистенции жидкой сметаны. Снимаю с огня. Куски курицы выкладываю в глубокое блюдо или контейнер. Заливаю горячим ореховым соусом так, чтобы он полностью покрыл мясо. Даю полностью остыть при комнатной температуре, затем накрываю крышкой или пленкой и убираю в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки. Подаю холодным, поливая соусом, в котором настаивалась курица.

