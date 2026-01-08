Ароматная намазка для гренок и стейков: запекаю чеснок в масле, а потом взбиваю. Он становится мягким и сливочным

Именно такое масло подают в хороших стейк-хаусах к горячему хлебу и жареному мясу. Теперь вы можете легко повторить этот трюк дома. Процесс максимально прост, а результат впечатляет: вы получаете универсальную, богатую вкусом добавку, которая возвышает любое простое блюдо.

Чеснок (20 зубчиков) очищаю. В небольшой сотейник или жаропрочную форму выкладываю зубчики, заливаю их оливковым маслом так, чтобы они были почти покрыты. Ставлю на очень медленный огонь (или в разогретую до 160 °C духовку) и томлю 30–40 минут, пока чеснок не станет очень мягким и не начнет легко разминаться вилкой. Даю маслу и чесноку полностью остыть. Сливочное масло (120 г) заранее достаю из холодильника, чтобы оно стало мягким. В чашу блендера выкладываю остывший запеченный чеснок вместе с маслом, в котором он готовился (примерно 2–3 ст. л.). Добавляю мягкое сливочное масло, горсть свежей петрушки (15 г) и щепотку морской соли. Взбиваю все до однородной, кремообразной, светло-бежевой массы. Можно просто тщательно размять вилкой, если хотите более текстурированную пасту. Перекладываю готовое чесночное масло в банку или пиалу. Храню в холодильнике 5–7 дней. Подаю размягченным при комнатной температуре.

