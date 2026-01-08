Фарш, лук, томаты и картошка! Готовлю турецкие фрикадельки измир кефтеси в одной форме. Аромат на весь дом

Измир кефтеси — это идеальное блюдо для тех, кто любит, когда все готовится вместе. Ароматные фрикадельки из хорошо вымешанного фарша, нежный томатный соус с перцем и ломтики картофеля томятся в духовке в одной посуде, обмениваясь вкусами. На выходе вы получаете готовый гарнир и мясо в насыщенном соусе — минимум посуды, максимум удовольствия.

Для фрикаделек лук (1 шт.) натираю на терке. В миске смешиваю фарш (500 г), натертый лук, давленый чеснок (2 зубчика), панировочные сухари (50 г), яйцо, соль, перец и 1/2 ч. л. тмина. Тщательно вымешиваю массу руками 5–7 минут до упругости. Формирую небольшие удлиненные котлетки (кефте). Обжариваю их на сковороде с разогретым маслом со всех сторон до румяной корочки, затем выкладываю в огнеупорную форму. Для соуса лук (2 шт.) и болгарский перец (2 шт.) нарезаю полукольцами. Обжариваю на той же сковороде до мягкости. Добавляю томаты в собственном соку (400 г) и чайную ложку паприки. Тушу 5–7 минут, разминая помидоры. Заливаю этим соусом фрикадельки в форме. Сверху равномерно распределяю картофель (3 шт.), нарезанный крупными дольками. Накрываю форму крышкой или фольгой. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут, пока картофель не станет мягким. За 5–10 минут до конца можно снять крышку, чтобы картошка слегка подрумянилась. Подаю горячим, посыпав свежей зеленью.

