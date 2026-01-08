Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 12:46

Фарш, лук, томаты и картошка! Готовлю турецкие фрикадельки измир кефтеси в одной форме. Аромат на весь дом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Измир кефтеси — это идеальное блюдо для тех, кто любит, когда все готовится вместе. Ароматные фрикадельки из хорошо вымешанного фарша, нежный томатный соус с перцем и ломтики картофеля томятся в духовке в одной посуде, обмениваясь вкусами. На выходе вы получаете готовый гарнир и мясо в насыщенном соусе — минимум посуды, максимум удовольствия.

Для фрикаделек лук (1 шт.) натираю на терке. В миске смешиваю фарш (500 г), натертый лук, давленый чеснок (2 зубчика), панировочные сухари (50 г), яйцо, соль, перец и 1/2 ч. л. тмина. Тщательно вымешиваю массу руками 5–7 минут до упругости. Формирую небольшие удлиненные котлетки (кефте). Обжариваю их на сковороде с разогретым маслом со всех сторон до румяной корочки, затем выкладываю в огнеупорную форму. Для соуса лук (2 шт.) и болгарский перец (2 шт.) нарезаю полукольцами. Обжариваю на той же сковороде до мягкости. Добавляю томаты в собственном соку (400 г) и чайную ложку паприки. Тушу 5–7 минут, разминая помидоры. Заливаю этим соусом фрикадельки в форме. Сверху равномерно распределяю картофель (3 шт.), нарезанный крупными дольками. Накрываю форму крышкой или фольгой. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут, пока картофель не станет мягким. За 5–10 минут до конца можно снять крышку, чтобы картошка слегка подрумянилась. Подаю горячим, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Салат-кольцо «Нептун» с креветками, огурцом и укропным кремом. Хрустящий, нежный и очень легкий
Общество
Салат-кольцо «Нептун» с креветками, огурцом и укропным кремом. Хрустящий, нежный и очень легкий
Случайно добавила в куриный суп — теперь делаю так постоянно: не понимаю, почему раньше так не готовила
Общество
Случайно добавила в куриный суп — теперь делаю так постоянно: не понимаю, почему раньше так не готовила
Манка, кокос и йогурт! Пеку восточную басбусу — влажный пирог, который поливают сахарным сиропом. Реально тает во рту
Общество
Манка, кокос и йогурт! Пеку восточную басбусу — влажный пирог, который поливают сахарным сиропом. Реально тает во рту
Кофе, ликер «Амаретто» и шоколадный ганаш — готовлю торт «Итальянские страсти». Насыщенный и очень вкусный
Общество
Кофе, ликер «Амаретто» и шоколадный ганаш — готовлю торт «Итальянские страсти». Насыщенный и очень вкусный
рецепты
еда
мясо
Турция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебрасывают резервы в ДНР и Харьковской области
Советник главы ДНР раскрыл, как ведутся бои за Красноармейск
Стали известны подробности об экипаже задержанного танкера «Маринера»
Раскрыто, какие витамины абсолютно бесполезны зимой
«Возгорание камыша»: БПЛА не достиг цели и добавил работы коммунальщикам
«Пьет шампанское»: в Бельгии испугались России из-за споров о Гренландии
В Госдуме сравнили захват «Маринеры» с пиратством
В Венгрии осадили Киев и ЕС за «грабеж» на $800 млрд
Что будет с рублем? Курс сегодня, 8 января, что с долларом, евро и юанем
«С нетерпением ждем»: в США анонсировали важное выступление Трампа
Умер известный актер из фильма «Рэкетир»
Российская ПВО уничтожила более 140 БПЛА в зоне спецоперации за сутки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 января: где сбои в России
Флаги России появились над населенным пунктом в Днепропетровской области
В Сети появился взрывной экшн-боевик с захватом Мадуро и его жены
Российские военные ударили по энергообъектам и портам Украины
Минобороны раскрыло потери ВСУ за 24 часа
«Это прирост»: Москва может утонуть в полуметровых сугробах
Россиянам объяснили, есть ли смысл в больничном на праздниках
Президент Колумбии поговорил с Трампом и опубликовал фото с намеком
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.