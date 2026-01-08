Атака США на Венесуэлу
Кофе, ликер «Амаретто» и шоколадный ганаш — готовлю торт «Итальянские страсти». Насыщенный и очень вкусный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот торт — настоящее воплощение итальянского темперамента, где глубина крепкого кофе, сладковато-миндальные ноты ликёра «Амаретто» и бархатная роскошь тёмного шоколада сплетаются в идеальный союз. Он не просто сладкий, а сложный, насыщенный и благородный, с бисквитом и шелковистым кремом, который оставляет долгое тёплое послевкусие. Этот десерт создан для неторопливого наслаждения в хорошей компании.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита: 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, 2 ст. л. растворимого кофе; для пропитки: 100 мл крепкого кофе, 3–4 ст. л. ликёра «Амаретто», 2 ст. л. сахара; для ганаша: 200 г тёмного шоколада, 200 мл жирных сливок (33%). Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Аккуратно вмешайте просеянную муку и растворимый кофе. Выпекайте в разъёмной форме (22 см) при 180 °C 25–30 минут. Готовый остывший бисквит разрежьте на 2–3 коржа. Смешайте компоненты для пропитки и пропитайте коржи. Для ганаша доведите сливки до кипения, залейте ими измельчённый шоколад, дайте постоять 2 минуты и перемешайте до гладкости. Остудите до комнатной температуры, затем взбейте миксером до лёгкого посветления и загустения. Соберите торт, промазывая коржи шоколадным кремом. Покройте торт сверху и с боков оставшимся ганашем. Украсьте какао-порошком, шоколадной стружкой или целыми кофейными зёрнами. Дайте торту настояться в холодильнике 6–8 часов для полного раскрытия вкуса.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
