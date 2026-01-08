Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 12:46

Манка, кокос и йогурт! Пеку восточную басбусу — влажный пирог, который поливают сахарным сиропом. Реально тает во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Басбуса — это не просто выпечка, а настоящее кулинарное волшебство. Суховатый на первый взгляд манный корж после щедрого увлажнения холодным сахарным сиропом превращается в невероятно сочный, влажный и сладкий десерт, который буквально тает на языке. Весь секрет — в правильной технологии пропитки.

В большой миске смешиваю манную крупу (350 г), пшеничную муку (80 г), сахар (300 г) и кокосовую стружку (80 г). Добавляю классический йогурт (125 г), растопленное и остывшее сливочное масло (150 г) и ванилин (0,5 ч. л.). Лопаткой замешиваю густое, влажное тесто. Форму для выпечки (примерно 20 × 30 см) смазываю маслом. Выкладываю тесто, разравниваю и слегка уплотняю. Острым ножом нарезаю тесто на ромбики или квадраты прямо в форме. Разогреваю духовку до 190 °C. Выпекаю пирог на среднем уровне 35–40 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой. Пока пирог печется, варю сироп: в кастрюльке смешиваю оставшиеся 140 г сахара с 200 мл воды. Довожу до кипения на среднем огне, помешивая, чтобы сахар растворился. Затем даю покипеть без помешивания 5 минут. Снимаю с огня. Готовый горячий пирог достаю из духовки и сразу же равномерно поливаю его полностью остывшим сахарным сиропом. Даю пирогу полностью остыть прямо в форме, чтобы он впитал весь сироп. Затем разрезаю по намеченным линиям и подаю.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Салат-кольцо «Нептун» с креветками, огурцом и укропным кремом. Хрустящий, нежный и очень легкий
Общество
Салат-кольцо «Нептун» с креветками, огурцом и укропным кремом. Хрустящий, нежный и очень легкий
Случайно добавила в куриный суп — теперь делаю так постоянно: не понимаю, почему раньше так не готовила
Общество
Случайно добавила в куриный суп — теперь делаю так постоянно: не понимаю, почему раньше так не готовила
Фарш, лук, томаты и картошка! Готовлю турецкие фрикадельки измир кефтеси в одной форме. Аромат на весь дом
Общество
Фарш, лук, томаты и картошка! Готовлю турецкие фрикадельки измир кефтеси в одной форме. Аромат на весь дом
Как отучить питомца выпрашивать еду со стола: инструкция
Семья и жизнь
Как отучить питомца выпрашивать еду со стола: инструкция
еда
выпечка
десерты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебрасывают резервы в ДНР и Харьковской области
Советник главы ДНР раскрыл, как ведутся бои за Красноармейск
Стали известны подробности об экипаже задержанного танкера «Маринера»
Раскрыто, какие витамины абсолютно бесполезны зимой
«Возгорание камыша»: БПЛА не достиг цели и добавил работы коммунальщикам
«Пьет шампанское»: в Бельгии испугались России из-за споров о Гренландии
В Госдуме сравнили захват «Маринеры» с пиратством
В Венгрии осадили Киев и ЕС за «грабеж» на $800 млрд
Что будет с рублем? Курс сегодня, 8 января, что с долларом, евро и юанем
«С нетерпением ждем»: в США анонсировали важное выступление Трампа
Умер известный актер из фильма «Рэкетир»
Российская ПВО уничтожила более 140 БПЛА в зоне спецоперации за сутки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 января: где сбои в России
Флаги России появились над населенным пунктом в Днепропетровской области
В Сети появился взрывной экшн-боевик с захватом Мадуро и его жены
Российские военные ударили по энергообъектам и портам Украины
Минобороны раскрыло потери ВСУ за 24 часа
«Это прирост»: Москва может утонуть в полуметровых сугробах
Россиянам объяснили, есть ли смысл в больничном на праздниках
Президент Колумбии поговорил с Трампом и опубликовал фото с намеком
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.