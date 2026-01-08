Манка, кокос и йогурт! Пеку восточную басбусу — влажный пирог, который поливают сахарным сиропом. Реально тает во рту

Басбуса — это не просто выпечка, а настоящее кулинарное волшебство. Суховатый на первый взгляд манный корж после щедрого увлажнения холодным сахарным сиропом превращается в невероятно сочный, влажный и сладкий десерт, который буквально тает на языке. Весь секрет — в правильной технологии пропитки.

В большой миске смешиваю манную крупу (350 г), пшеничную муку (80 г), сахар (300 г) и кокосовую стружку (80 г). Добавляю классический йогурт (125 г), растопленное и остывшее сливочное масло (150 г) и ванилин (0,5 ч. л.). Лопаткой замешиваю густое, влажное тесто. Форму для выпечки (примерно 20 × 30 см) смазываю маслом. Выкладываю тесто, разравниваю и слегка уплотняю. Острым ножом нарезаю тесто на ромбики или квадраты прямо в форме. Разогреваю духовку до 190 °C. Выпекаю пирог на среднем уровне 35–40 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой. Пока пирог печется, варю сироп: в кастрюльке смешиваю оставшиеся 140 г сахара с 200 мл воды. Довожу до кипения на среднем огне, помешивая, чтобы сахар растворился. Затем даю покипеть без помешивания 5 минут. Снимаю с огня. Готовый горячий пирог достаю из духовки и сразу же равномерно поливаю его полностью остывшим сахарным сиропом. Даю пирогу полностью остыть прямо в форме, чтобы он впитал весь сироп. Затем разрезаю по намеченным линиям и подаю.

