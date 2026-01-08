Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 15:54

Раскрыты новые факты в деле о «беспаспортных» дронах для СВО

Экс-менеджер Пыльский признался в поставках армии дронов без испытаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший менеджер ООО «Сибирская навигационная компания» Владислав Пыльский, осужденный за хищения у Минобороны РФ, признал, что не проводил полные испытания поставляемых в армию беспилотников, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Он считает, что его действия следует квалифицировать как причинение имущественного ущерба обманом или злоупотреблением доверием.

Признал факт того, что не организовал полные испытания БПЛА <…> на длительность полета, в связи с чем произошла поставка части некачественной продукции, — сказано в материалах дела.

Следствие установила, что Пыльский организовал и лично контролировал сборку беспилотников для российской армии без конструкторской и технической документации. Из-за сроков госконтракта сборка началась до завершения опытно-конструкторских работ и испытаний.

Согласно материалам, Пыльский предлагал Минобороны беспилотники, не имея даже опытных образцов. Испытания проводились на макетах, не соответствующих реальному конструктивному и функциональному состоянию дронов.

В дальнейшем при тестировании серийных образцов выявлялись технические и конструктивные недостатки. По данным следствия, экс-менеджер давал указания менять настройки БПЛА, чтобы скрыть проблемы, которые могли быть обнаружены при приемке.

Суд признал Пыльского виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к одному году девяти месяцам колонии. Он организовал поставку техники, из-за которой государству был причинен ущерб на сумму 164 млн рублей.

Ранее суд арестовал бывшего коллегу экс-замначальника управления имуществом Олега Васенина Карпенко по делу о хищении средств Минобороны. По версии следствия, они присвоили более 240 млн рублей.

дроны
Минобороны
испытания
госконтракты
хищения
