Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 15:44

Лось заблокировал проезд автомобилистам в Пензенской области и попал в кадр

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Пензенской области лось перекрыл движение на автомобильной дороге, не давая проехать машинам, сообщил Telegram-канал «Пенза Новости». Событие произошло на трассе Кондоль — Пенза. По словам очевидицы, животное долго стояло на дороге и не пропускало транспорт, а затем ушло по своим делам.

В опубликованном видеоролике видно, как лось покидает проезжую часть, пробираясь через снежные сугробы. Пользователи обратили внимание, что на данном участке дороги отсутствуют предупреждающие знаки о возможном появлении диких животных. Они призвали водителей быть предельно осторожными, поскольку столкновение с крупным зверем может привести к тяжелым последствиям.

Ранее на трассе в Кемеровской области произошло смертельное ДТП с участием лося и мотоцикла. По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла марки «Хонда» столкнулся с животным, которое внезапно выбежало на дорогу. После удара мотоцикл вылетел на обочину и перевернулся. Водитель и его 25-летний пассажир скончались на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

Эколог Илья Рыбальченко пояснил, что с приходом осени у лосей начинается период гона. В это время животные становятся особенно активными и непредсказуемыми. В поисках партнера они могут преодолевать большие расстояния, пересекать автомобильные трассы, появляться на окраинах населенных пунктов и даже заходить во дворы жилых домов.

лоси
животные
трассы
Пензенская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдвиг в Красноармейске и огромные потери ВСУ: новости СВО на вечер 8 января
«Закон джунглей»: захват Мадуро возмутил спикера парламента Турции
В чат ChatGPT стало проще консультироваться о здоровье
Застряли на диване? Пять простых способов победить новогоднюю лень
Раскрыто, что грозит Долиной за отказ добровольно освободить квартиру
Пьем и не пьянеем! Гид по идеальным закускам к любому алкоголю на праздники
«Ради наших детей»: Плющенко признался, на что пошел ради ученицы
Как похудеть быстро: готовим гороховый суп — много белка и клетчатки
«Все время хочу жрать»: невеста Лепса рассказала о проблемах со здоровьем
Москвич решил сменить профессию и попал на деньги
Дети от Учителя, расставание с Тройником, новый роман: как живет Пересильд
В Госдуме рассказали, какая категория россиян получит дополнительный отпуск
Раскрыты новые факты в деле о «беспаспортных» дронах для СВО
Пьяный мужчина сломал нос подростку в очереди на каток
Лось заблокировал проезд автомобилистам в Пензенской области и попал в кадр
«Осознанная бравада»: профайлер разгадал тайну танца Мадуро
Раскрыты детали переезда Ларисы Долиной из квартиры Лурье
В России задали неудобный вопрос сторонникам конфликта на Украине
В украинском городе объявили ЧС национального уровня
Пашинян: Ереван и Баку начали обмен списками товаров для возможной торговли
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.