Лось заблокировал проезд автомобилистам в Пензенской области и попал в кадр

В Пензенской области лось перекрыл движение на автомобильной дороге, не давая проехать машинам, сообщил Telegram-канал «Пенза Новости». Событие произошло на трассе Кондоль — Пенза. По словам очевидицы, животное долго стояло на дороге и не пропускало транспорт, а затем ушло по своим делам.

В опубликованном видеоролике видно, как лось покидает проезжую часть, пробираясь через снежные сугробы. Пользователи обратили внимание, что на данном участке дороги отсутствуют предупреждающие знаки о возможном появлении диких животных. Они призвали водителей быть предельно осторожными, поскольку столкновение с крупным зверем может привести к тяжелым последствиям.

Ранее на трассе в Кемеровской области произошло смертельное ДТП с участием лося и мотоцикла. По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла марки «Хонда» столкнулся с животным, которое внезапно выбежало на дорогу. После удара мотоцикл вылетел на обочину и перевернулся. Водитель и его 25-летний пассажир скончались на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

Эколог Илья Рыбальченко пояснил, что с приходом осени у лосей начинается период гона. В это время животные становятся особенно активными и непредсказуемыми. В поисках партнера они могут преодолевать большие расстояния, пересекать автомобильные трассы, появляться на окраинах населенных пунктов и даже заходить во дворы жилых домов.