19 сентября 2025 в 10:30

Лось устроил смертельное ДТП

В Кемеровской области двое человек погибли в ДТП с лосем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кемеровской области на трассе произошло столкновение мотоцикла с лосем, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В результате аварии погибли водитель и пассажир мотоцикла.

По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла «Хонда» сбил лося,который неожиданно выбежал на дорогу. В результате столкновения автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Водитель и его 25-летний пассажир погибли от полученных в ДТП травм до прибытия медиков.

Смертельное ДТП произошло на 14-м километре трассы Кемерово — Анжеро-Судженск. По данным ТАСС, животное также погибло в аварии.

Ранее на трассе «Иртыш» в Курганской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего пассажира. Водитель автомобиля УАЗ не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора», движущимся навстречу. Оба водителя и трое пассажиров «Лады» получили травмы и были госпитализированы.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло ДТП у ЖК «Цветной город», в результате которого пострадали трое пешеходов. Среди них — семилетняя девочка, 12-летний мальчик и 39-летняя женщина.

Кемеровская область
ДТП
аварии
лоси
погибшие
