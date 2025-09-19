Лось устроил смертельное ДТП В Кемеровской области двое человек погибли в ДТП с лосем

В Кемеровской области на трассе произошло столкновение мотоцикла с лосем, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В результате аварии погибли водитель и пассажир мотоцикла.

По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла «Хонда» сбил лося,который неожиданно выбежал на дорогу. В результате столкновения автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Водитель и его 25-летний пассажир погибли от полученных в ДТП травм до прибытия медиков.

Смертельное ДТП произошло на 14-м километре трассы Кемерово — Анжеро-Судженск. По данным ТАСС, животное также погибло в аварии.

