В России предупредили Черногорию о расплате за визовые эксперименты МИД РФ предупредил Черногорию об ударе по экономике из-за виз для россиян

Введение виз для россиян может негативно сказаться на туризме и экономике Черногории, заявил ТАСС директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Он указал на риск потерять несколько процентов ВВП страны.

Потенциально такое решение способно негативно повлиять не столько на туристическую отрасль России, сколько на саму Черногорию, которая по-прежнему остается среди россиян популярным направлением, — подчеркнул Пилипсон.

Дипломат подчеркнул, что ограничения на въезд могут снизить поток отдыхающих и доходы смежных отраслей, включая гостиничный бизнес, общепит и сферу услуг. Он также предупредил власти республики об ответных шагах со стороны России.

По словам Пилипсона, возможное введение виз для россиян власти Черногории объясняют предвступительными обязательствами перед Евросоюзом. По его словам, это наглядный пример того, как требования европейской бюрократии могут расходиться с реальными экономическими интересами конкретного государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в Россию граждан Китая. Граждане КНР до 14 сентября 2026 года смогут въезжать в страну без оформления виз для туристических и деловых поездок.