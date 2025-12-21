Новый год-2026
«Рвут на себе волосы»: страны ЕС забили тревогу из-за переговоров в США

Журналист Боуз: в ЕС рвут на себе волосы на фоне диалога России и США по Украине

Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Лидеры Европейского союза пребывают в отчаянии и буквально «рвут на себе волосы» из-за переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. Так он отреагировал на слова главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о том, что переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами проходят конструктивно.

Вот как выглядит работа во имя мира. Можно услышать, как в Брюсселе рвут на себе волосы, — написал Боуз.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вернется из США и доложит о результатах переговоров с американскими представителями в Майами. По его словам, правки, которые вносят Киев и Европейский союз в мирный план по Украине, не способствуют достижению договоренностей.

Американский предприниматель Илон Маск до этого подтвердил, что так называемое глубинное государство и подконтрольные ему СМИ пытаются саботировать усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Таким образом он отреагировал на заявление бывшего главы американской разведки Тулси Габбард, которая озвучила подобные тезисы.

Евросоюз
переговоры
Чей Боуз
Майами
