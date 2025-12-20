Новый год-2026
20 декабря 2025 в 03:11

Раскрыты предварительные итоги переговоров Умерова и Уиткоффа

Умеров: переговоры в Майами завершились договоренностью о продолжении диалога

Рустем Умеров
Совещание спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа с украинскими и европейскими представителями в Майами успешно завершилось, сообщил в своем Telegram-канале секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он также отметил продуктивность состоявшегося диалога.

Помимо Умерова Украину в США представлял генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Стороны провели углубленные консультации, сфокусированные на актуальных вызовах и координации дальнейших действий.

По итогам встречи участники согласовали конкретные дальнейшие шаги и подтвердили намерение продолжить совместную работу в ближайшей перспективе. Украинская сторона направит детальный отчет о результатах консультаций президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее стало известно, что Умеров во время своих поездок в США проводил закрытые встречи с главой ФБР Кэшем Пателем. По информации источника, он также беседовал с замруководителя службы Дэном Бонджино.

До этого американский президент раскритиковал своего украинского коллегу за несговорчивость. В беседе с журналистами он отметил, что всем людям, кроме Зеленского, нравятся условия предложенной Вашингтоном мирной сделки.

