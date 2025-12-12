Трамп пожаловался на нежелание Зеленского соглашаться на мирный план Трамп: Зеленский не хочет мирной сделки на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что украинский лидер Владимир Зеленский не поддерживает мирный план, предложенный Вашингтоном для урегулирования конфликта. В беседе с журналистами в Белом доме он заметил, что остальные лидеры поддерживают сделку.

На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки, — добавил Трамп.

Ранее военный эксперт и историк Юрий Кнутов заявил, что США могут лишить ВСУ разведывательных данных и отключить спутниковую систему Starlink, чтобы подтолкнуть президента Зеленского к мирному урегулированию конфликта. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп не намерен более затягивать разрешение украинского кризиса.

До этого Трамп предупредил, что продолжение затянувшегося конфликта на Украине может привести к началу третьей мировой войны. По его мнению, на данный момент события в Восточной Европе не оказывают прямого влияния на США, но ситуация может измениться