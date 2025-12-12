Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 10:23

«Закончите третьей мировой»: Трамп сделал пугающий прогноз

Трамп опасается третьей мировой войны из-за ситуации с переговорами по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Продолжение затянувшегося украинского кризиса чревато третьей мировой войной, заявил американский президент Дональд Трамп. Он также добавил, что пока происходящие в Восточной Европе события не отражаются на США, но все может измениться, передает Белый дом.

Это не влияет на США на самом деле, если только это не выйдет из-под контроля. Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое, — сообщил республиканец.

По словам Трампа, он на днях «попросил кого-то заканчивать с этими играми». Глава государства не стал уточнять, кому именно были адресованы эти слова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары выступить в роли посредника в мирном урегулировании на Украине. По его словам, Турция готова оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам, направленным на прекращение огня и установление мира. Заявление прозвучало на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде с участием президента РФ Владимира Путина.

Дональд Трамп
третья мировая война
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, при каком условии курс доллара в России может упасть до 60 рублей
НАБУ более двух лет прослушивало одного из «Слуг народа»
Военэксперт объяснил, почему торги за территории обернутся для Киева бедой
Терапевт опроверг новый миф об опасности фруктозы
Помощник Путина высказался об измененном мирном плане по Украине
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.