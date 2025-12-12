«Закончите третьей мировой»: Трамп сделал пугающий прогноз

Продолжение затянувшегося украинского кризиса чревато третьей мировой войной, заявил американский президент Дональд Трамп. Он также добавил, что пока происходящие в Восточной Европе события не отражаются на США, но все может измениться, передает Белый дом.

Это не влияет на США на самом деле, если только это не выйдет из-под контроля. Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое, — сообщил республиканец.

По словам Трампа, он на днях «попросил кого-то заканчивать с этими играми». Глава государства не стал уточнять, кому именно были адресованы эти слова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары выступить в роли посредника в мирном урегулировании на Украине. По его словам, Турция готова оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам, направленным на прекращение огня и установление мира. Заявление прозвучало на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде с участием президента РФ Владимира Путина.