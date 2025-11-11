Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 00:59

«Этого не произойдет»: Трамп считает, что миру не грозит глобальная война

Трамп уверен, что кризис на Украине больше не грозит третьей мировой войной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал уверенность в том, что украинский конфликт не перерастет в полномасштабную мировую войну. Он во время публичного выступления в Белом доме подчеркнул, что при его администрации эскалация противостояния до глобальных масштабов исключена.

Политик обратился к аудитории с развернутым комментарием относительно потенциальных последствий украинского кризиса для международной безопасности. В своей речи он провел сравнительный анализ возможного развития событий при различных администрациях, акцентируя внимание на роли американского руководства в урегулировании международных конфликтов.

Если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось. А если бы я не был президентом, конфликт мог бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет, — уверил Трамп.

Мероприятие в Белом доме собрало представителей различных политических кругов и журналистов ведущих американских изданий. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в американском политическом истеблишменте относительно дальнейшей стратегии Вашингтона в отношении украинского конфликта и отношений с Россией.

Ранее бывший генеральный секретарь НАО и действующий министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не станет начинать третью мировую войну ради Украины. По его словам, до ухода с поста президента США Джо Байден подчеркивал, что такого сценария ждать не стоит.

Дональд Трамп
третья мировая война
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолеты внезапно «пропали» над территорией российского города
Би-би-си склеила Трампа: западные СМИ превратились в конвейер фейков
«Этого не произойдет»: Трамп считает, что миру не грозит глобальная война
«Мы не можем позволить»: США намерены заставить союзников выживать
Собчак поставила точку в слухах о своем отъезде из России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 ноября 2025 года
Фаза Луны сегодня, 11 ноября 2025 года: строим, покупаем, выздоравливаем
В Минцифры озвучили, как восстановить доступ к мобильному интернету
Приметы 11 ноября: Овчар и Овечницы — почему нельзя лениться?
На Банковой началась паника из-за дела против «кошелька» Зеленского
Первый круг РПЛ: кто лидер, какая команда удивила, реакция Мостового
Фракция Порошенко намерена отставить «коррумпированное правительство»
В «украинской Венеции» из мужчин остался один мэр
Самолет с гумпомощью для Ямайки рухнул в озеро во Флориде
ВСУ уличили в отказе вывозить своих «двухсотых» из Купянска
«Шантаж союзников»: в ФРГ осудили выходку Зеленского в адрес Орбана
Литва вновь обратится к Белоруссии с просьбой
Автомобили марки Honda возвращаются в Россию
Первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник»: о чем он, премьера, сюжет
«Кошелек» Зеленского Миндич бежал с Украины, сколько денег украл
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.