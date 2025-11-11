«Этого не произойдет»: Трамп считает, что миру не грозит глобальная война Трамп уверен, что кризис на Украине больше не грозит третьей мировой войной

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал уверенность в том, что украинский конфликт не перерастет в полномасштабную мировую войну. Он во время публичного выступления в Белом доме подчеркнул, что при его администрации эскалация противостояния до глобальных масштабов исключена.

Политик обратился к аудитории с развернутым комментарием относительно потенциальных последствий украинского кризиса для международной безопасности. В своей речи он провел сравнительный анализ возможного развития событий при различных администрациях, акцентируя внимание на роли американского руководства в урегулировании международных конфликтов.

Если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось. А если бы я не был президентом, конфликт мог бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет, — уверил Трамп.

Мероприятие в Белом доме собрало представителей различных политических кругов и журналистов ведущих американских изданий. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в американском политическом истеблишменте относительно дальнейшей стратегии Вашингтона в отношении украинского конфликта и отношений с Россией.

Ранее бывший генеральный секретарь НАО и действующий министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не станет начинать третью мировую войну ради Украины. По его словам, до ухода с поста президента США Джо Байден подчеркивал, что такого сценария ждать не стоит.