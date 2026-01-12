Вместо скучной жареной картошки готовлю смэш-пот с чесноком — американская классика для уютного ужина

Базовый рецепт с итальянскими травами и чесноком — лишь начало. В сливочное масло можно добавить паприку для дымного вкуса, лимонную цедру для свежести или твердый сыр пармезан, которым посыпать картофель за 5 минут до готовности. Каждый раз можно получать новое, но неизменно хрустящее и вкусное блюдо.

Картофель (800 г) среднего размера тщательно мою щеткой. Не очищая, закладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, добавляю соль (1-2 ст. л.) и довожу до кипения. Варю 15–20 минут до состояния, когда картофель легко протыкается вилкой, но еще не разваливается. Воду сливаю и даю картофелю немного остыть и обсохнуть 5–10 минут.

Разогреваю духовку до 200 °C. Противень застилаю пергаментом. Каждый вареный картофель аккуратно раскладываю на противне. Сверху накрываю его плоской стороной большой поварской лопатки, ладонью или дном стакана и слегка надавливаю, чтобы картофелина «треснула» и расплющилась, но не рассыпалась полностью.

В отдельной пиале растапливаю сливочное масло (50–70 г). Добавляю к нему сушеные итальянские травы (2 ч. л.), соль по вкусу и чеснок (2 зубчика), пропущенный через пресс. Перемешиваю. С помощью кисточки обильно смазываю каждый «битый» картофель ароматным масляным соусом, стараясь, чтобы он попал и в трещинки.

Запекаю в разогретой духовке 25–30 минут, пока края картофеля не станут золотисто-коричневыми и хрустящими, а сверху не появится аппетитная корочка. Подаю горячим прямо с противня, посыпав свежей рубленой зеленью (петрушка, укроп) при желании.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.