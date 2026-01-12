Атака США на Венесуэлу
Бисквитный рулет‑хамелеон: двухцветный десерт с творожным сюрпризом внутри

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите удивить гостей эффектным и вкусным десертом? Попробуйте приготовить двухцветный бисквитный рулет с нежным творожным кремом. Он смотрится нарядно и празднично, а вкус приятно удивляет сочетанием воздушного бисквита и кремовой начинки. При этом рецепт не требует редких ингредиентов — всё нужное легко найти в обычном магазине.

Для начала разогрейте духовку до 180 °C. Приготовьте бисквитное тесто: разделите 10 яиц на белки и желтки. К желткам добавьте 100 г сахара и взбейте до пышности, к белкам — щепотку соли, взбейте до устойчивых пиков, постепенно введя оставшиеся 100 г сахара. Аккуратно соедините массы, добавьте смесь из 100 мл молока и 50 мл подсолнечного масла, затем введите 160 г просеянной муки.

Разделите тесто пополам, в одну часть добавьте 35 г какао‑порошка. Выпекайте на противне 20–25 минут. Пока бисквит остывает в рулете, приготовьте крем из 500 г творога, 100 г сгущённого молока и 10 г ванильного сахара. Распределите крем по бисквиту, сверните рулет, посыпьте смесью из 10 г сахарной пудры и 10 г какао‑порошка.

Ранее сообщалось, что этот яблочный пирог — настоящая находка для занятых хозяек! Всего пять минут на замешивание, никаких весов и миксера — и у вас на столе ароматный сочный пирог, который покорит всех без исключения. Он одинаково хорош и теплым, и остывшим: нежное, в меру сладкое тесто тает во рту, а яблоки придают насыщенный вкус.

Проверено редакцией
яйца куриные — 10 шт.;
сахар — 200 г;
мука пшеничная — 160 г;
масло подсолнечное без запаха — 50 мл;
молоко — 100 мл;
какао-порошок — 35 г;
соль — маленькая щепотка;
творог 9% (рассыпчатый или мягкий) — 500 г;
сгущенное молоко (обычное, вареное) — 100 г;
сахарная пудра для посыпки — 10 г;
какао-порошок для посыпки — 10 г;
ванильный сахар — 10 г (1 пакетик).
Для начала разогрейте духовку до 180 °C. Приготовьте бисквитное тесто: разделите 10 яиц на белки и желтки.
К желткам добавьте 100 г сахара и взбейте до пышности, к белкам — щепотку соли, взбейте до устойчивых пиков, постепенно введя оставшиеся 100 г сахара.
Аккуратно соедините массы, добавьте смесь из 100 мл молока и 50 мл подсолнечного масла, затем введите 160 г просеянной муки.
Разделите тесто пополам, в одну часть добавьте 35 г какао‑порошка. Выпекайте на противне 20–25 минут.
Пока бисквит остывает в рулете, приготовьте крем из 500 г творога, 100 г сгущённого молока и 10 г ванильного сахара.
Распределите крем по бисквиту, сверните рулет, посыпьте смесью из 10 г сахарной пудры и 10 г какао‑порошка.
