12 января 2026 в 05:50

Салат «Зимняя стужа» — идеальное сочетание вкусов: нужно лишь 5 минут и 3 ингредиента

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Зимняя стужа» — салат-хамелеон. Он одинаково уместен и в будний день в качестве быстрого сытного ужина, и на фуршете с друзьями, и в качестве яркого акцента на новогоднем столе, переполненном сложными блюдами. Его простота — это не недостаток, а изящное достоинство. Он не пытается конкурировать с многослойными салатами, он предлагает свою, свежую и понятную, историю вкуса.

Копченое куриное филе (300 г) нарезаю небольшими кубиками или тонкой соломкой. Консервированные ананасы (1 банка, около 500 г) откидываю на дуршлаг, чтобы стек лишний сироп. Если ананасы кольцами, нарезаю их на небольшие кусочки, аналогичные по размеру курице. Твердый сыр (200 г, например, «Российский», «Гауда» или «Маасдам») натираю на крупной терке. В большой салатнице соединяю нарезанную курицу, кусочки ананаса и тертый сыр.

Добавляю майонез (4–5 ст. л. или по вкусу). Аккуратно, но тщательно перемешиваю все ингредиенты, стараясь равномерно распределить заправку, но не превращать сыр в липкую массу. Даю салату постоять 10–15 минут при комнатной температуре. Затем подаю, украсив по желанию веточкой свежей петрушки или зеленого лука для цвета.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

