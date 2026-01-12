Просто вылейте яйца на лаваш и добавьте, что есть в холодильнике: получится пицца за 7 минут

Атака США на Венесуэлу
Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вы удивитесь, насколько быстро можно приготовить вкусную пиццу! Этот рецепт — спасение для завтрака, ужина, перекуса. Просто вылейте яйца на лаваш и добавьте, что есть в холодильнике: получится ленивая пицца за 7 минут.

Вам понадобится: большой тонкий лаваш, 2 яйца, 2–3 ст. л. молока (для пышности яичной заливки), соль, перец, 80–100 г ветчины или колбасы, небольшой помидор, 80–100 г твердого сыра, кетчуп или томатная паста для смазывания. Лаваш выложите на разогретую и смазанную маслом сковороду так, чтобы он покрыл дно. В миске взболтайте вилкой яйца с молоком, солью и перцем. Аккуратно равномерно вылейте яичную смесь прямо на лаваш в сковороде. Когда яичный слой слегка схватится по краям (примерно через 1–2 минуты), смажьте его кетчупом. Сверху выложите начинку: нарезанную кубиками ветчину, ломтики помидора и обильно посыпьте тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне 5–7 минут, пока сыр полностью не расплавится.

Этот рецепт позволяет экспериментировать с начинками, используя то, что есть под рукой.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные оладьи из трех ингредиентов.

