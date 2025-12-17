Новый год-2026
Картофельные оладьи с тянущимся сыром всего из 3 ингредиентов: рецепт завтрака на миллион из десяти

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовим картофельные оладьи с тянущимся сыром всего из 3 ингредиентов! Это рецепт завтрака на миллион из десяти! Невероятно уютное, простое и очень вкусное блюдо, которое понравится и детям, и взрослым.

Вкус получается восхитительным: хрустящая оболочка из картофельного теста скрывает горячую, солоноватую и тягучую сырную сердцевину.

Вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 3-4 ст. л. муки (примерно 70–80 г), 100 г твердого сыра (натереть на мелкой терке). Горячий вареный картофель разомните в пюре без добавления молока или масла. Дайте массе немного остыть, затем добавьте муку, соль и тщательно вымесите до получения однородного, мягкого теста. Сформируйте из теста небольшие шарики. Каждый шарик сплюсните в лепешку, положите в центр чайную ложку тертого сыра и аккуратно защипните края, формируя пирожок. Обжарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой аппетитной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить творожные бублики с высоким содержанием белка и кальция: для завтрака, перекуса или легкого ужина.

