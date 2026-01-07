Атака США на Венесуэлу
Покидал в горшочки и забыл — ужин приготовится сам: рецепт картошки с курицей в сливочной подливе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Курица с картошкой и овощами в сливочной подливе, запеченная в горшочках, — один из вариантов вкуснейшего горячего, с которым не нужно долго стоять у плиты. Покидал все в горшочки и забыл на час — ужин приготовится сам.

Вкус получается насыщенным и домашним: нежная курица, мягкие овощи, пропитанные сливочным соусом, создают идеальную гармонию. Это блюдо подарит ощущение тепла и уюта.

Вам понадобится: 600 г филе куриного бедра, 4-5 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, 1 болгарский перец, 200 г шампиньонов, 200 мл сливок (20%), 100 мл бульона или воды, 2 зубчика чеснока, соль, перец, специи для курицы, растительное масло. Курицу нарежьте произвольно, овощи — кубиками. В сковороде обжарьте лук, морковь и грибы 5–7 минут. Разложите овощи и курицу по горшочкам, сверху добавьте картофель и перец. В каждый горшочек влейте сливки, смешанные с бульоном, измельченным чесноком, солью и специями. Жидкость должна почти покрывать содержимое. Накройте горшочки крышками. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте 1–1,5 часа, пока картофель не станет мягким.

Ранее стало известно, как приготовить рыбные рулетики из минтая в слоеном тесте.

Проверено редакцией
