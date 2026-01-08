Тортилья с картошкой и сыром: с этими лепешками вы полюбите утро и завтраки

Приготовьте невероятно сытную, быструю и вкусную тортилью с картошкой и сыром. С этими лепешками вы полюбите утро и завтраки, а еще они с легкостью заменят ужин!

Вкус получается потрясающим: хрустящая снаружи лепешка, нежное картофельное пюре и тягучий ароматный сыр создают идеальную комбинацию. Подавайте со сметаной или любым соусом.

Вам понадобится: 2 большие пшеничные тортильи, 2 средние картофелины, 150 г твердого сыра, соль, перец по вкусу. Картофель сварите в мундире, затем разомните в пюре, добавьте соль и перец, хорошо перемешайте. Возьмите одну тортилью и равномерно распределите по ее половине картофельное пюре. Сверху густо посыпьте пюре тертым сыром. Накройте начинку второй половиной лепешки, чтобы получился полукруг. Можно слегка прижать. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Аккуратно переложите тортилью на сковороду и обжаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Сыр внутри должен полностью расплавиться.

