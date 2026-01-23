Когда хочется фастфуда — готовлю твистеры: эти свертки сочнее и вкуснее, чем в любом кафе

Иногда так тянет на что-нибудь вроде твистера, но покупать уже не хочется. Я давно готовлю их дома — быстро, понятно и без лишней химии. Курочка получается сочной и ароматной, овощи свежие, соус простой, но очень удачный. Такие твистеры хорошо идут и на ужин, и как перекус — особенно когда нужно накормить всю семью без долгой готовки.

Ингредиенты: куриная грудка — 1 кг, тортильи (пресные лепёшки) — по количеству, соль — по вкусу, чёрный молотый перец — ½ ч. л., паприка — ½ ч. л., молотый кориандр — ½ ч. л., сушёный чеснок — ½ ч. л., томатная паста — 1 ст. л., листовой салат — по вкусу, помидоры — по вкусу, твёрдый или плавленый сыр — по вкусу, майонез или сметана — 2 ст. л., чеснок — 1 зубчик.

Приготовление: куриную грудку нарежьте тонкими полосками вдоль волокон. Смешайте соль, специи и томатную пасту, хорошо обмажьте курицу и оставьте мариноваться на 20–30 минут. Затем обжарьте на разогретой сковороде или гриле до румяной корочки. Для соуса смешайте майонез или сметану с мелко измельчённым чесноком и щепоткой чёрного перца. На тортилью выложите лист салата, нарезанные помидоры, горячую курицу, полейте соусом и посыпьте тёртым сыром. Сверните плотной трубочкой или конвертом. Нужно слегка прогреть готовый твистер на сухой сковороде, лепёшка станет мягкой, а сыр приятно расплавится.

