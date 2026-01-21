Пачка фарша, 2 картошки и ложка секрета: готовим куриные драники — очень вкусные получаются

Этот рецепт выручает меня постоянно, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и домашнее без лишней возни. Всего пачка куриного фарша, пара картофелин и один маленький секрет — картофельный крахмал. Именно он делает драники особенно нежными внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи. Формировать ничего не нужно: просто выкладываю массу ложкой прямо на сковороду — удобно и быстро.

Ингредиенты: куриный фарш — 500 г, картофель — 2 шт. (примерно 400–500 г), яичные белки — 2 шт., картофельный крахмал — 1 ст. л., чеснок — 3 зубчика, свежий укроп — ½ пучка, соль — 1 ч. л., чёрный перец — ½ ч. л., растительное масло — для жарки, сметана — для подачи.

Приготовление: картофель очистите, натрите на крупной тёрке и хорошо отожмите лишний сок. В миске соедините куриный фарш, тёртый картофель, яичные белки и картофельный крахмал. Добавьте мелко нарезанный укроп и чеснок, пропущенный через пресс. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте массу до однородности. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие драники. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности. Подавайте горячими, со сметаной и свежей зеленью.

